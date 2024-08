Malas noticias fans de Nintendo: La compañía no cumplirá su promesa de lanzamiento de la Switch 2

Habrá que esperar: La espera por la sucesora de la Nintendo Switch se ha extendido, para mala fortuna de los fans de la compañía. Según informes recientes, el lanzamiento de la Nintendo Switch 2 se ha retrasado más allá de marzo de 2025. Chris Dring, reconocido periodista de la industria de los videojuegos, reveló que sus fuentes dentro de la empresa indican que la consola no verá la luz hasta mediados de mayo o incluso más tarde.

Esta noticia ha generado cierta decepción entre los fanáticos, quienes esperaban que la nueva consola de Nintendo llegara a principios de año. “Ningún desarrollador con el que he hablado espera que se lance este año fiscal”, afirmó Dring. “De hecho, les han dicho que no lo esperen en el año fiscal [actual]. Un grupo de personas con las que hablé esperan que salga en abril o mayo, a principios del año que viene, no tarde”.

Este retraso podría deberse a diversos factores, como la complejidad del desarrollo de una nueva consola o la necesidad de asegurar una cantidad suficiente de componentes. Además, Nintendo podría estar buscando optimizar el lanzamiento de la Switch 2 para maximizar su impacto en el mercado.

¿Qué podemos esperar de la Nintendo Switch 2?

Aunque los detalles oficiales son escasos, se han filtrado algunos rumores sobre las características de la nueva consola. Se espera que la Switch 2 mantenga el formato híbrido de su predecesora, permitiendo jugar tanto en modo portátil como en modo sobremesa. Además, se ha especulado sobre la posibilidad de que los Joy-Con se conecten a la consola de forma magnética, ofreciendo una mayor comodidad y versatilidad.

En cuanto a los juegos, se rumorea que la Switch 2 podría ser compatible con versiones mejoradas de títulos de la generación actual, así como con nuevos juegos exclusivos. Entre los títulos que podrían llegar a la nueva consola se encuentran Assassin’s Creed Mirage, Valhalla, Odyssey y Origins, según fuentes cercanas a la industria.

La incógnita de GTA 6

Una de las grandes preguntas que ronda en el aire es si Grand Theft Auto VI llegará a la Nintendo Switch 2. Aunque Rockstar Games ha lanzado algunos de sus títulos en plataformas de Nintendo en el pasado, no está garantizado que GTA VI siga el mismo camino. La potencia de la nueva consola de Nintendo y la demanda de los jugadores serán factores clave a la hora de tomar esta decisión.

El retraso del lanzamiento de la Nintendo Switch 2 puede ser una decepción para muchos jugadores, pero también ofrece una oportunidad para que Nintendo perfeccione su nueva consola y ofrezca una experiencia de juego aún más completa. Además, este retraso podría permitir a los desarrolladores aprovechar al máximo las capacidades de la nueva plataforma y crear juegos verdaderamente innovadores.

En definitiva, la espera por la Nintendo Switch 2 se prolonga, pero las expectativas son altas. Los fanáticos de Nintendo tendrán que armarse de paciencia y esperar a que la compañía revele más detalles sobre su nueva consola.