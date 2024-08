Konami lleva 3 semanas liderando el ránking del videojuego más vendido en Japón con este título

La última semana en Japón dejó clarísimo que el béisbol sigue siendo el deporte rey en el país del sol naciente. Según los datos de ventas de Famitsu, el videojuego Powerful Pro Baseball 2024-2025 de Konami ha logrado mantener su posición como el título físico más vendido por tercera semana consecutiva, consolidando así su popularidad entre los jugadores japoneses.

Además de Powerful Pro Baseball 2024-2025, otros títulos destacados en la lista de los más vendidos incluyen clásicos como Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons, que siguen manteniendo una gran base de jugadores. También destaca la presencia de lanzamientos recientes como Luigi’s Mansion 2 HD, Super Mario Bros. Wonder y la Deluxe Edition de One Piece Odyssey, que han logrado posicionarse entre los favoritos del público.

Este es el desglose más detallado de las ventas de videojuegos y consolas durante la semana del 29 de julio al 4 de agosto:

[NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24): 21.392 unidades

21.392 unidades [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17): 10.694 unidades

10.694 unidades [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20): 8254 unidades

8254 unidades [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo, 06/27/24): 7434 unidades

7434 unidades [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18): 6917 unidades

Nintendo Switch, la plataforma reina

Por otro lado, Nintendo Switch continúa demostrando su dominio en el mercado de las consolas. Una vez más, la híbrida de Nintendo ha sido la plataforma más vendida, con un total de 57.757 unidades vendidas entre sus tres modelos (Switch, Switch OLED y Switch Lite). Le sigue de cerca PlayStation 5, aunque con una diferencia considerable. Las consolas más vendidas son:

Nintendo Switch OLED: 35.104 unidades

35.104 unidades PlayStation 5: 20.472 unidades

20.472 unidades Nintendo Switch Lite: 13.280 unidades

13.280 unidades Nintendo Switch: 9373 unidades

9373 unidades PlayStation 5 Digital Edition: 5321 unidades

Más allá de los resultados

Los datos de Famitsu revelan una vez más la fortaleza de Nintendo en el mercado japonés. La popularidad de Nintendo Switch se mantiene inalterable, y títulos como Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons siguen siendo los favoritos de los jugadores. Por otro lado, el éxito de Powerful Pro Baseball 2024-2025 demuestra que el béisbol sigue siendo un deporte muy querido en Japón, y que los videojuegos basados en este deporte tienen un público fiel.

Aún así, el mercado de los videojuegos en Japón sigue siendo dinámico y variado, con una fuerte presencia de títulos clásicos y novedades. La dominancia de Nintendo Switch y la popularidad de franquicias como Mario y Animal Crossing son una muestra clara de las tendencias actuales en el país.