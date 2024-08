Hija trans de Elon Musk a su padre: “eres un adúltero en serie que no deja de mentir”

Vivian, hija de Elon Musk nacida como Xavier, decidió emprender una transición de género hace un tiempo, distanciándose no solo de su identidad anterior sino también de su famoso padre.

Musk, quien ha sido un defensor vocal de la libertad de expresión, no ha mostrado el mismo apoyo hacia las decisiones de su hija, llegando a hacer declaraciones extremadamente controvertidas que han exacerbado la distancia entre ellos.

Y es que Musk se ha convertido en un crítico abierto de lo que él denomina el “virus woke”, un término que utiliza para describir lo que percibe como un exceso de corrección política y activismo social que, según él, está corrompiendo los valores tradicionales.

¿Es Elon Musk un hombre “a la antigua?

En una entrevista con Jordan B. Peterson, Musk hizo declaraciones que dejaron en claro su postura frente a la transición de su hija.

“Me engañaron para que le diera bloqueadores de pubertad a mi hijo. Estos son medicamentos de esterilización. Mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus woke. Esta es la razón por la que prometí destruir el virus woke”, afirmó el magnate, añadiendo que la identidad de Vivian fue “asesinada” por este fenómeno social.

Sus palabras, cargadas de dolor y controversia, generaron una ola de reacciones en redes sociales, tanto de apoyo como de crítica, polarizando aún más a la audiencia en torno a este delicado tema.

¿Cómo respondió Vivian, la hija de Musk?

Las declaraciones de Musk no pasaron desapercibidas para Vivian, quien no dudó en responder públicamente a su padre a través de su cuenta de Threads.

En un acto de desafío y con una voz claramente molesta, Vivian calificó las acciones de su padre como “absolutamente patéticas”, desmintiendo la imagen de Musk como un hombre de familia.

Una relación fragmentada

Musk, que ha sido un firme defensor de la tecnología y la innovación, parece haber tenido dificultades para aceptar la nueva identidad de su hija, lo que ha llevado a una ruptura que, hasta ahora, no ha mostrado signos de sanar. Es tanto así que, en su publicación, Vivian señala las aparentes contradicciones en la vida y las declaraciones públicas de su padre.

“Entiendo que tu nuevo ángulo es esta cosa de ‘valores occidentales/hombre de familia cristiano’, pero es una elección muy extraña. No eres un hombre de familia, eres un adúltero en serie que no deja de mentir sobre sus propios hijos. No eres cristiano, hasta donde yo sé, nunca has puesto un pie en una iglesia”, señaló Vivian, acusando a Musk de intentar construir una imagen que no se corresponde con la realidad.

¿Es Elon Musk un hipócrita?

Elon Musk, con 12 hijos resultado de diversas relaciones, ha intentado mantener una figura pública de padre involucrado y dedicado; sin embargo, las declaraciones de Vivian ponen en duda esta narrativa, sugiriendo que la realidad detrás de las puertas cerradas es mucho más compleja.

Las declaraciones de Vivian no solo han dejado en claro su distanciamiento emocional de su padre, sino que también han planteado cuestiones sobre cómo las figuras públicas manejan sus relaciones personales y la autenticidad de la imagen que proyectan.

Musk, por su parte, no ha dado indicios de retroceder en su postura respecto al “virus woke”, lo que sugiere que la distancia entre él y Vivian podría seguir aumentando.