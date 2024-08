Streamer regala a Donald Trump una Cybertruck de Tesla “tuneada” con imágenes del ataque armado que sufrió en un acto

Un streamer estadounidense, llamado Adin Ross, sorprendió al candidato del Partido Republicado a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, al regalarle una Cybertruck de Tesla Motors.

Sin embargo, no le regaló cualquier camioneta, lo que le dio fue una Cybertruck “tuneada” con las imágenes reciente intento de asesinato, que sufrió Donald Trump en un ataque armado.

Adin Ross, que ya era conocido en el mundillo de los streamers, ahora incrementó la cantidad de seguidores en sus plataformas de redes sociales, después de estas interacciones con Donald Trump, en las que incluso hizo bailar al candidato y expresidente de los Estados Unidos.

La CyberTrump

La Cybertruck de Tesla, de la que ahora es dueño Trump, tiene en uno de los costados la imagen del candidato levantando su mano derecha y con su rostro ensangrentado, justo después del ataque armado que sufrió el pasado 13 de julio de este mismo 2024. En la parte de atrás lleva los colores de las barras y las estrellas, de la bandera de los Estados Unidos, y adelante lleva su icónico logo de MAGA (Make America Great Again / Hagamos América Grandiosa otra vez).

Durante un mitin en Butler, Pensilvania, el expresidente Donald Trump escapó por poco de la muerte cuando un tirador le disparó y le alcanzó en la oreja. Según los informes, el agresor utilizó un AR-15. Ese rifle (y rifles similares) se ha convertido en un punto álgido en el debate sobre las armas en Estados Unidos: es el más utilizado en los ataques a civiles.

El arma AR-15 incluso tiene su propio libro. El 26 de setiembre de 2023, los escritores Zusha Elinson y Cameron McWhirter publicaron “American Gun: The True Story of the AR-15″. En este texto ahondan en los motivos que hicieron que un arma como esta se convirtiera en un símbolo que representa tanto la esencia de la libertad para algunos estadounidenses como la esencia del mal y el terror para muchos otros. Porque recordemos que allá los civiles pueden adquirir armas.

