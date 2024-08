The Line, la megaciudad que se construye en Arabia Saudí, tendrá un super estadio de fútbol en el techo: luce espectacular

The Line

¿Se acuerdan de The Line? Es una megaciudad que se construye en uno de los desiertos de Arabia Saudí y que se alza como la más autosostenible del planeta. Quienes la fabrican dicen que será la metrópolis modelo de lo que deberá ser el mundo en un futuro no tan lejano, en cuanto a funcionamientos de transporte y consumos de recursos naturales de la Tierra.

Bueno, la gente que construye este megaproyecto de ingeniería, una corporación llamada NEOM, anunció que pretenden fabricar un estadio de fútbol de 46 mil personas en el techo de la línea de la ciudad. A una altura de 350 metros, este recinto sería una de las 11 sedes para albergar la Copa del Mundo de la FIFA en el 2034.

Estadio NEOM Arabia Saudí

Hasta donde sabemos Arabia Saudí es la sede del Mundial 2034, ya que nadie más presentó candidaturas durante el 2023, fecha en la que se cerró el proceso llevado a cabo por la FIFA.

Arabia Saudí ya se encuentra preparando todos los detalles para el máximo evento del fútbol mundial, aunque será dentro de 10 años y primero se juegan los Mundiales de Canadá-USA-México y Portugal-España-Marruecos. Eso quiere decir que se están tomando muy en serio la organización.

Cómo será el estadio y dónde estará ubicado

The Line, que en principio prometió ser una ciudad de 170 kilómetros, apenas podrá fabricar 2.4 km para el 2030. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya espacio para poner la cancha que albergaría partidos de Copa del Mundo.

“El estadio de Neom será el más singular del mundo. Con un terreno de juego situado a más de 350 metros de altura, unas vistas impresionantes y un techo creado a partir de la propia ciudad, el estadio será una experiencia sin igual”, reza parte de la propuesta de Arabia Saudí publicada por la FIFA, de la que se hace eco El Confidencial.

Aunque Arabia Saudí todavía no ha sido confirmada como sede (eso se sabrá el 11 de diciembre en el próximo congreso de la FIFA), iniciativas como este estadio en el techo de The Line son parte de las propuestas con las que los representantes del Medio Oriente pretenden hacer irresistible e innegable su candidatura.