El dramático testimonio de una CEO sobre el reemplazo de los humanos por una IA: “Me quedan tres años de trabajo”

El dramático testimonio de una CEO de una empresa enciende de nuevo el debate sobre el reemplazo de los humanos en los puestos de trabajo, por una inteligencia artificial. A través de un comunicado, esta jefe de personal no tiene problemas en decir que, a lo mucho, le quedan tres años de trabajo en ese puesto.

Después, como todos los que desempeñan una labor que se siente amenazada por la inteligencia artificial, tendrá que reinventarse para poder llevar el pan a casa.

La encargada de decir estas palabras fue Avital Balwit, jefa de personal en Anthropic, una de las startups más destacadas en el desarrollo de modelos de IA, reseña Xataka.

“Tengo 25 años. Los próximos tres años podrían ser los últimos años en los que trabaje. No estoy enferma, ni me estoy convirtiendo en ama de casa, ni he sido tan afortunada financieramente de estar al borde de la jubilación voluntaria. Formo parte de un desarrollo tecnológico que parece probable, en caso de que llegue, que acabe con el empleo tal y como lo conozco”, dijo Balwit en su comunicado.

“Los trabajos que podrían entrar en esta categoría incluyen consejeros, cuidadores de ancianos y personal sanitario, cuidado de niños, profesores de preescolar o guías religiosos”, añade la directiva.

Inteligencia Artificial

La mitad de los directivos piensan igual que Balwit

No hace mucho tiempo, publicamos los resultados de una investigación en la que se determinó que al menos la mitad de los directivos de las empresas piensan que sus trabajos serán reemplazados por una IA.

Hicieron un estudio para conocer la opinión de los CEOs de múltiples empresas con respecto a la inteligencia artificial. Casi la mitad dice que una inteligencia artificial es capaz de realizar tareas automatizadas en las rutinas diarias.

Además, sostienen que también pueden hacer mejor las más complejas como el impulso de un flujo de ingresos sostenibles, selección de nuevos empleados y la generación de nuevos productos.

Los más beneficiados con la llegada de la inteligencia artificial serían los emprendimientos pequeños o empresas en crecimiento. “Los equipos pequeños pueden empezar a parecer mucho más grandes, siempre que estén actualizados en el uso de herramientas y tecnologías de IA”, dijo Anant Agarwal, fundador y exdirector ejecutivo de edX, según el mismo sitio mencionado.

La masa fuerte que piensa que una IA puede reemplazarlos en sus tareas diarias no teme perder el trabajo. Al igual que ocurre con Mika, saben que pueden perder el rol de liderazgo contra una IA, pero comprenden que los niveles de productividad, sujetos a matemática pura, van a incrementarse y ellos estarán acompañando cada paso que de la tecnología.