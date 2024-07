Estás viejo: Steam cumple 21 años e invita a saber cuánto cuesta tu biblioteca de juegos

¿Sabías que puedes saber cuánto te has gastado en juegos de Steam a lo largo de los años? Sí, así como lo lees. Gracias a una herramienta desarrollada por la comunidad, puedes calcular el valor actual de tu extensa biblioteca de videojuegos. Algo muy relevante, considerando que la plataforma está cumpliendo la -no menor- cifra de 21 años de existencia en este 2024. ¿Estamos viejos? Probablemente.

SteamDB: Tu aliado para revelar el valor de tus juegos

SteamDB, una plataforma web que recopila datos sobre Steam, ha creado una calculadora que te permite estimar el valor de tu cuenta. Esta herramienta toma en cuenta diversos factores, como:

Número de juegos: Cuantos más juegos tengas, mayor será el valor estimado de tu cuenta.

Cuantos más juegos tengas, mayor será el valor estimado de tu cuenta. Versiones y ediciones: Las ediciones especiales o versiones deluxe de los juegos suelen tener un valor más alto.

Las ediciones especiales o versiones deluxe de los juegos suelen tener un valor más alto. Precios históricos: La herramienta considera los precios más bajos a los que se ha ofrecido cada juego en Steam a lo largo del tiempo.

¿Cómo funciona?

Primero, accede a tu perfil de Steam y copia la dirección web de tu perfil. Luego, dirígete a la sección de la calculadora de cuentas en SteamDB, pega la dirección de tu perfil en el campo correspondiente. De este modo, la herramienta te mostrará dos valores principales: Un valor aproximado basado en los precios históricos de tus juegos; y el valor total de tus juegos si los compraras hoy a su precio actual.

Ahora, ¿qué puedes hacer con esta información? Primero, satisfacer tu curiosidad, saber cuánto has invertido en tu pasión por los videojuegos puede ser muy gratificante. También puedes valorar tu colección si es que alguna vez consideras vender tu cuenta (aunque no se recomienda), esta información te dará una idea de su valor de mercado. Por último, conocer el valor de tu biblioteca te ayudará a tomar decisiones más informadas sobre tus próximas adquisiciones.

Es importante que mantengas tu perfil público para que la herramienta funcione correctamente. Por otro lado, verifica los resultados: Los valores proporcionados por la herramienta son estimaciones y pueden no ser completamente precisos. En última instancia, no te dejes llevar por el dinero. El valor monetario de tu biblioteca no debe eclipsar el disfrute que obtienes al jugar.

¿Qué más puedes encontrar en SteamDB?

Además de calcular el valor de tu cuenta, SteamDB ofrece una gran cantidad de información sobre Steam, como: