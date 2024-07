OpenAI lanza un nuevo buscador: ¿Será SearchGPT el asesino de Google?

Todo el mundo lo esperaba, pero nadie se lo esperaba: OpenAI acaba de anunciar SearchGPT es un motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial (IA) que promete transformar la forma en que encontramos información en internet.

A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales, SearchGPT no solo presenta una lista de enlaces, sino que organiza y resume la información para ofrecer respuestas claras y útiles.

¿Cómo funciona SearchGPT?

Al ingresar a SearchGPT, encontrarás un gran cuadro de texto preguntando: ¿Qué estás buscando?. Aquí es donde comienza la experiencia.

Por ejemplo, si buscas información sobre festivales de música, SearchGPT no solo te mostrará enlaces, sino que también resumirá los eventos y proporcionará descripciones breves con enlaces de atribución.

Ahora bien, en el caso en que estés buscando información sobre tomates, el buscador te dirá cuándo plantar tomates y detallará las diferentes variedades de esta planta. Además, podrás hacer preguntas adicionales o explorar otros enlaces relevantes desde una barra lateral.

¿Es SearchGPT una amenaza para Google?

Este lanzamiento posiciona a OpenAI como una amenaza potencial para Google, que ha estado añadiendo funciones de IA a su motor de búsqueda para mantenerse competitivo.

SearchGPT también coloca a OpenAI en competencia directa con Perplexity, una startup que se autodenomina un “motor de respuestas impulsado por IA”. Perplexity ha enfrentado críticas por una función de resúmenes de IA que, según los editores, estaba plagiando su trabajo.

¿Cuándo estará disponible SearchGPT?

Kayla Wood, portavoz de OpenAI, ha señalado que, por ahora, SearchGPT es un prototipo disponible solo para 10.000 usuarios de prueba. Agrega que este motor de búsqueda utiliza los avanzados modelos de la familia GPT-4 y se ha desarrollado en colaboración con socios externos y mediante el uso de feeds de contenido directo para generar sus resultados.

Según diversos analistas, lanzar su motor de búsqueda como prototipo ofrece varias ventajas para OpenAI. Primero, porque si los resultados de SearchGPT son incorrectos, es más fácil justificarlo como un prototipo en desarrollo. Además, hay margen para errores en las atribuciones o posibles problemas de plagio, como los que ha enfrentado Perplexity.

¿Cómo abrodará SearchGPT la relación con los medios?

OpenAI ha tomado nota de estos problemas y desde la empresa aseguran que están adoptando un enfoque diferente. En una publicación de su blog, la compañía destacó que SearchGPT se desarrolló en colaboración con varios socios de noticias, incluidos propietarios de The Wall Street Journal, The Associated Press y Vox Media.

“Los socios de noticias brindaron valiosos comentarios y seguimos buscando su opinión”, afirma Wood.

Por otro lado, los editores tendrán la posibilidad de gestionar cómo aparecen en las funciones de búsqueda de OpenAI. Podrán optar por no permitir que su contenido sea utilizado para entrenar los modelos de OpenAI y aun así aparecer en los resultados de búsqueda.

“SearchGPT está diseñado para ayudar a los usuarios a conectarse con los editores mediante la citación y vinculación destacada en las búsquedas. Las respuestas tienen atribución clara, en línea y con enlaces, para que los usuarios sepan de dónde proviene la información y puedan interactuar rápidamente con más resultados en una barra lateral con enlaces a las fuentes”, detalla el post de OpenAI.