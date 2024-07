Potencia tu experiencia en YouTube con esta extensión para usuarios avanzados

Enhancer for YouTube

Si eres fanático de YouTube esta herramienta no te puede faltar. Se trata de Enhancer for YouTube, una extensión que te hará preguntarte por qué tu navegador no incluye estas funciones por defecto.

PUBLICIDAD

Creada para aprovechar YouTube al máximo, la extensión viene repleta de todo tipo de funciones que te permiten, entre otras cosas, controlar la velocidad de reproducción y el nivel de volumen con la rueda del mouse o automatizar tareas repetitivas, como seleccionar la calidad de reproducción adecuada.

¿Cuáles son las funciones principales de Enhancer for YouTube?

Con esta extensión, las personas pueden configurar y controlar los siguientes elementos de YouTube:

Tema: Personalizar la apariencia de YouTube según tu gusto.

Personalizar la apariencia de YouTube según tu gusto. Controles del reproductor de video: Incluye opciones como bucle, aumento de volumen, tarjetas informativas, modo cine, reproductor emergente, velocidad de reproducción y filtros, entre otros.

Incluye opciones como bucle, aumento de volumen, tarjetas informativas, modo cine, reproductor emergente, velocidad de reproducción y filtros, entre otros. Ubicación de los controles: Decide dónde quieres que aparezcan los controles en la interfaz.

Decide dónde quieres que aparezcan los controles en la interfaz. Calidad de reproducción: Configura la calidad de reproducción predeterminada para todos los videos.

Configura la calidad de reproducción predeterminada para todos los videos. Volumen: Ajusta el volumen predeterminado de reproducción.

Ajusta el volumen predeterminado de reproducción. Autoplay: Controla si los videos se reproducen automáticamente o no.

Controla si los videos se reproducen automáticamente o no. Códecs de video: Elige los códecs que prefieres para la reproducción de los videos.

Elige los códecs que prefieres para la reproducción de los videos. Mini reproductor: Utiliza un mini reproductor para una experiencia más cómoda.

Utiliza un mini reproductor para una experiencia más cómoda. Tamaño del reproductor emergente: Ajusta el tamaño del reproductor emergente según tus necesidades.

Ajusta el tamaño del reproductor emergente según tus necesidades. Apariencia: Modifica la apariencia general del reproductor para que se adapte a tus preferencias.

Configuraciones predeterminadas

Si regularmente cambias las configuraciones para los videos de YouTube, esta extensión también te permiterá configurar valores predeterminados para esas configuraciones. Además, te dará opciones para gestionar aspectos que ni siquiera sabías que podías controlar.

Enhancer for YouTube está disponible para Firefox y otros navegadores populares como Chrome.

¿Cómo instalar y usar Enhancer for YouTube?

La extensión ofrece un amplio abanico de configuraciones que mejoran significativamente cómo interactúas con los videos. Te explicamos cómo instalarla en dos de los navegadores más conocidos:

Firefox:

Descarga la extensión: Ve a la página de complementos de Firefox y busca Enhancer for YouTube. Instala: Haz clic en “Agregar a Firefox” y sigue las instrucciones para completar la instalación. Configura la extensión: Una vez instalada, puedes acceder a las opciones de configuración haciendo clic en el icono de la extensión en la barra de herramientas de tu navegador. Aquí podrás personalizar todas las funciones mencionadas anteriormente.

Chrome: