Cinco aplicaciones que te mantendrán fiel a tus antojos: la gamificación de los fast food

Desde el 2013 aproximadamente aparecieron aplicaciones de delivery que comenzaron a reunir a tus restaurantes favoritos en un solo lugar, con un servicio de envío. Promociones, descuentos y nuevos servicios se sumaron, incluso hoy puedes comprar un pedido de supermercado, farmacia o incluso tiendas de ropa. Entre medio de esos años, algunos locales apostaron por aplicaciones propias, sin mucho éxito, pero ahora esa tendencia está de vuelta y de manera exitosa: ¿Por qué?

Las nuevas aplicaciones individuales de los restaurantes (u otro tipo de locales, como veremos), en especial algunas cadenas, están siendo empujadas por una lógica de “gamificación”, hacer que la experiencia se sienta como un juego (o videojuego). Para lograr esto, están planteando varias cosas como: juntar puntos, lograr desafíos, ser parte del club, compartir contenido, entre otras. En este artículo repasaremos las 5 aplicaciones de este estilo que más llamaron nuestra atención, por el uso de herramientas digitales que sumaron.

En algunas, si vas al “local en vivo”, puedes incluso pedir y pagar la cuenta en tu mesa a través de un QR, cosa que cuando llegue el mesero por primera vez a tu mesa, ya esté con el pedido. Pero vamos una a una.

Just App: hamburguesas con just coins

Just Burger lanzó su aplicación Just App, donde puedes juntar coins. “Coins”, palabra que en inglés significa “monedas” pero que muchos millenials conocen por videojuegos como Super Mario, donde había que juntar “Coins”. Aquí la cadena de hamburguesas Just Burger apuntó muy bien a su público objetivo, logrando una aplicación ordenada, fácil de usar y bajo la plataforma de “Justo”, donde si ya tienes una cuenta, hacer login te será muy sencillo.

Las promociones van en un apartado de “descuentos”, donde actualmente encuentras la “Just Friends”, haciendo alusión a la serie de televisión americana, dejando la compra de dos combos just classic simple con un 40% de descuento, mismo valor que tiene su otra promoción donde aplicando en la primera compra el codigo justapp, se descuenta ese 40% del valor. La lógica de videojuego se ve en el tema del “just coins” donde también podrás ver tu historial, donde se acumula el 5% de cualquier compra en just coins, equivaliendo cada moneda a 1 CLP. Pedir es sencillo, eliges tus productos, pagas (puedes dejar guardados esos datos) y llegan a casa. Práctico, y acumulas puntos para después.

Club Dominó: el pedido a la mesa desde la app

Esta app llevamos usándola un buen tiempo y lo más atractivo que tiene es su “atención a la mesa” y la variedad de cupones, que además se van actualizando: siempre te pueden sorprender. Incluso en sus locales físicos, informan que hay mejores precios pidiendo desde la app, incentivando su uso.

Aqui los “puntos” te desbloquean productos gratis, las promociones son por cupón (algunos con cierta cantidad, otros de uso ilimitado) y lo más genial es que puedes pedir a domicilio, o sentado en el local, ingresas el número de tu mesa, el local en el que te encuentras y haces todo a través de la aplicación: pides, pagas e incluso dejas adelantada la propina. Cosa que la primera vez que el mesero llegue a tu mesa, ya será con al menos “las cosas para beber”, una maravilla para saltarse las tediosas filas o esperar eternamente que te lleguen a atender.

Los “Papa puntos” te dejan ver “para qué te alcanza”

Igual que cuando vas desbloqueando una etapa en un videojuego, los “Papa puntos” de la pizzería Papa John’s te va dejando ver “qué desbloqueas” a medida que avanzas. En su sección, marcada por el ícono ce una estrella, los items que ya son desbloqueables están en color, mientras que “las etapas bloqueadas” aparecen en colores “más grises”. Un indicador redondo, casi como “la energía vital” que podría tener tu personaje, te indica a cuantos puntos de distancia estás del próximo desbloqueo, lo que hace el reto aún más dinámico.

En el inicio de la app, te encontrarás con las promociones más tradicionales, con colores llamativos y precios preferenciales desde la aplicación, y también: si participaste en algún reto de redes sociales o se te hace alguna devolución, hay un área para hacer uso de cupones de descuentos.

Los emprendimientos también se suman

Esto no es algo solo de “cadenas” de comida. Descubrimos un sushi llamado “Oh My Sushi” que tiene una dinámica parecida en su página web, si bien no tienen app (aunque en su momento la tuvieron), el sitio web es responsivo y luce como una app desde el smartphone.

Aquí también acumularás puntos tras comprar, y esos puntos se transforman en dinero de descuento. Puedes decidir en cada compra si lo quieres usar o lo vas acumulando hasta que sea un valor más grande, Dato extra: las animaciones de cuando se está preparando tu pedido son muy kawaii, llamando también a este estilo “gamer”.

Cumplir metas en un tiempo determinado: la locura de Copec app

No es un misterio que las bencinas están más caras que hace unos años, y ser parte de la comunidad de la app de Copec puede ser un motivante para participar y ahorrar. Primero, te presentan una serie de descuentos ya sea pagando con la app, o cargando dinero en su servicio “pay”, una tarjeta de débito digital. Podrás pagar tus cargas de bencina escaneando un código de barras en segundos, algo muy práctico.

Así mismo, podrás pagar compras de comida o bebida en sus tiendas del servicentro. Esto te da puntos que son canjeables por descuentos, puntos de otras tarjetas, objetos de su tienda web o cupones de descuento por litro. Cuenta además con misiones como por ejemplo: si realizas 4 recargas de determinada cantidad de combustible al mes, ganas algún cupón. A veces te dan “misiones” que debes cumplir en plazos de 2 horas (como cargar bencina y comprar un café), que te desbloquean otras cosas.

Esas promociones de corto tiempo, son una locura, porque empieza a correr un reloj, para que tengas presente que debes cumplir tu misión. Tendrás un historial de tus “misiones cumplidas”. O a veces “sin avisar” te regalan un cupón con algo gratis como un café o un hotdog, por lo que la invitación es a siempre estar atento a la aplicación. En sus redes sociales también activan acciones para obtener cosas en la app, por lo que su comunidad es muy activa. Y si bien este no es un Fast Food, los cupones de hot-dog suelen ser los que más regalan.

Un dato no menor: en la premiación 2024 de Uber Eats, Dominó triunfó en la categoría comida chilena, mientras que las tiendas de los servicentros Copec fueron reconocidas como el mejor “salvavidas”.