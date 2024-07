Blik: el boom de los parlantes multiuso y los audífonos low cost

Cada vez vemos más actores en el mundo de la tecnología, marcas que construyen o importan objetos que tengan elementos diferenciadores para posicionarse en esta difícil carrera. Y en esta selva de modelos distintos con más o menos funciones, hace un tiempo descubrimos a Blik.

Su propuesta es sencilla, pero certera: su catálogo se compone de parlantes, audífonos y barras de sonido. Un catálogo algo reducido, pero completo, en el sentido de que tiene opciones para distintos perfiles y necesidades y además a modo low cost.

¿Pero cuánto castiga este “bajo precio” a la calidad de producto? Realizamos el review de tres modelos: un parlante multiuso, un parlante portátil y unos audífonos. El desempeño de los tres modelos fue excelente: se escuchan bien, traen funciones que no esperarías en un dispositivo de ese precio. Si bien, no eran los audios envolventes de calidad premium, era más que suficiente para un uso diario y cotidiano sin gastar demás.

Blik

Un resumen de los modelos revisados

Partimos hace más de un mes con el parlante Blik Wavemax 1. Ideal para fiestas en casa, shows en otros lugares o incluso eventos pequeños. Es un parlante grande, pero a la vez muy liviano, que llamativamente cuenta con una manilla y ruedas para su traslado. Sirve para karaoke, incorporando incluso un micrófono, pero también las entradas por si quieres sumar uno más o usar otro.

Parlante Blik Wavemax 1

Con luces para amenizar la fiesta, conexiones variadas incluyendo bluetooth, un panel de botones de fácil acceso e incluso el espacio para dejar un smartphone o la tablet en el parlante, este equipo ofrece mucho. Por menos de 70 USD (69.990 CLP) la cantidad de opciones que ofrece es tremenda, y suena de manera potente.

Blik

Adicional a este modelo, con un costo de apenas 15 USD (14.990 CLP) revisamos hace unas semanas el Blik Joy, un parlante portátil y resistente. Ideal para llevar en una cartera o mochila, este pequeño suena muy fuerte. Tiene radio, resistencia al agua y 8 horas de batería.

Blik

Y finalmente, revisamos sus audífonos Blik 200, que son inalámbricos y por cable a la vez, por lo que puedes disfrutar de 10 horas en bluetooth o un uso ilimitado vía jack 3.5. Este equipo, no supera los 11 USD (11.990 CLP) estando en una calidad que sorprende por su costo. Suena fuerte, sus almohadas aíslan bien el sonido alrededor y son cómodos de usar. Son over ear.

Más sobre sus propuestas

Adicional a estos productos se suman otros modelos de parlantes en modo fiesta, más grandes, audífonos in ear y barras de sonido que igualmente esperamos testear, pero hasta ahora nos han sorprendido. En un catálogo donde la competencia cada día es más difícil, encontrar productos que por poco valor entreguen una buena calidad se hace difícil: a veces se tiene la idea que mientras más pagues mejor es la calidad.

Blik

No siempre es así: aquí hemos testeado audífonos revestidos con “ecocuero” que al tiempo después su aspecto poco se asemeja al de un audífono premium y con valores que sobrepasan los 150 USD, así que no siempre más entrega mejor calidad (y el audio también dejaba harto que desear). Cuando se paga “económico” por un par de audífonos, la expectativa no es muy alta y es agradable “sorprenderse” cuando esa calidad va más allá de lo esperado: este es sin duda uno de esos casos. 10/10 en todos sus productos, porque teniendo en claro el costo, van más allá.