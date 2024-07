Fanáticos crearon un robot con piezas de LEGO y el resultado es más que sorprendente

En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, las pantallas y las consolas, la innovación parece no tener límites para aquellos que tienen mucha imaginación y conocimiento aplicado. Si no, preguntenle a los creadores de Dave, un robot creado a partir de uno de los juguetes más populares del planeta: LEGO. Y es que no es solo un robot cualquiera, es una obra maestra de ingeniería y creatividad que ha conquistado internet por sus habilidades y su adorable apariencia.

¿Cómo nació Dave?

La historia de Dave comenzó en el canal de YouTube Creative Mindstorms, donde un grupo de entusiastas de LEGO se embarcó en un ambicioso proyecto: construir un robot con piezas de LEGO que fuera capaz de interactuar con el mundo de una manera inteligente.

El desafío era enorme: desde diseñar los mecanismos de los ojos y las cejas hasta integrar un teléfono móvil como cámara y desarrollar un software que le diera vida a Dave. Meses de trabajo y casi 900 líneas de código después, Dave cobró vida. Sus cinco motores le permiten mover los ojos, las cejas y la boca, mientras que su inteligencia artificial, potenciada por ChatGPT y modelos de procesamiento de imágenes, le da la capacidad de:

Seguir caras y manos.

Reconocer objetos y caras.

Contar y leer textos.

Predecir la edad, el género y las emociones de las personas.

Decir la hora.

Pero Dave no se limita a estas habilidades. Gracias a su inteligencia artificial, es capaz de interactuar con su entorno de una manera mucho más natural e intuitiva, por lo que es una prueba de que la creatividad y la tecnología no tienen límites. No solo eso: Es un ejemplo de cómo, con un poco de ingenio y pasión, podemos dar vida a nuestras ideas más locas y transformar el mundo que nos rodea.

Si quieres ver a Dave en acción, no te pierdas el video del canal Creative Mindstorms. Te sorprenderás con sus habilidades y te enamorarás de su adorable personalidad. Dave es el futuro de la robótica LEGO. Un futuro lleno de posibilidades y donde la imaginación es el único límite.