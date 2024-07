Desde Elon Musk hasta Kaspersky: ¿Por qué se burlan de Microsoft por la falla mundial de servicios?

Elon Musk, uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo, ha etiquetado el reciente apagón global de Windows como “la mayor falla de TI de la historia”.

En su red social, X (antes Twitter), Musk se refirió al incidente como “Biggest IT fail ever” y respondió con un emoji de risa a otro usuario que compartió una imagen de la pantalla azul de la “muerte” de Microsoft, destacando que, mientras todo lo demás estaba caído, X seguía funcionando normalmente.

Pero no solo Musk hizo mofa del asunto. También en X, la cuenta oficial de Kaspersky posteó: “You wouldn’t see this with any of our products (just saying)” que, traducido al español, significa: “No verías esto con ninguno de nuestros productos (solo decimos)”.

¿Qué fue lo que pasó con Microsoft?

A lo largo del día, fueron reportadas significativas interrupciones que afectaron dispositivos basados en Windows a nivel mundial. Estos problemas causaron trastornos en bancos internacionales, aerolíneas, medios de comunicación y empresas de diversas industrias.

CrowdStrike, una empresa estadounidense de soluciones de seguridad informática, confirmó que existía una conexión entre la última actualización de su software antivirus y las fallas generalizadas en el sistema operativo Windows. La compañía afirmó que sus especialistas estaban trabajando en una reversión forzada a una versión anterior de la aplicación para resolver el problema.

¿A qué se deben las reacciones de Musk y Kaspersky?

La reacción de figuras prominentes como Musk y la postura crítica de Kaspersky destacan la creciente presión sobre las grandes empresas tecnológicas para asegurar la resiliencia y confiabilidad de sus servicios.

En el caso de Kaspersky, en sus recientes conferencias y declaraciones, la compañía ha enfatizado la importancia de adoptar soluciones avanzadas y evitar la dependencia de sistemas heredados obsoletos. La empresa ha estado promoviendo nuevas soluciones diseñadas para proporcionar una protección más robusta contra amenazas avanzadas y minimizar riesgos similares a los experimentados por Microsoft.

Además, Kaspersky ha subrayado la necesidad de priorizar la ciberseguridad en todas las industrias, especialmente en sectores críticos como el transporte y la logística, que son cada vez más vulnerables a ataques cibernéticos sofisticados (Kaspersky).

¿Es posible evitar situaciones como el fallo de Microsoft?

Alexander Liskin, jefe de Investigación de Amenazas en Kaspersky, asegura que sí y que, para hacerlo, los proveedores de seguridad de la información deben ser altamente responsables con la calidad de las actualizaciones que lanzan.

“En Kaspersky, todas las actualizaciones van acompañadas de una cantidad significativa de pruebas y verificaciones internas. Hasta que no se pasan, la actualización no se distribuye a los clientes. Desde 2009, hemos estado ejecutando un marco interno para prevenir fallos masivos entre los clientes. Dentro de este marco, cada actualización pasa por una verificación de calidad multinivel. Esto nos permite solucionar cada problema que se identifica antes de una actualización, analizar las razones detrás de cada problema y desarrollar medidas preventivas en consecuencia”, apunta.

Liskin dice que también es importante adherirse al principio de una liberación granular de las actualizaciones. Esto significa que no se distribuyen globalmente a todos los clientes simultáneamente, sino gradualmente, de modo que, en caso de cualquier fallo imprevisto, sea posible localizarlo y solucionarlo rápidamente.

¿Seguirán los problemas con Microsoft?

Microsoft anunció que la causa raíz del apagón tecnológico global ya ha sido resuelta; sin embargo, advirtieron que algunos sistemas dentro de la plataforma en la nube Microsoft 365 podrían seguir experimentando problemas.