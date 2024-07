¿Cómo se compara la riqueza de Elon Musk con la de otros magnates tecnológicos?

Elon Musk, conocido por su liderazgo en empresas como Tesla y SpaceX, ostenta una fortuna que, se estima, supera los US $250.000 millones en patrimonio neto, según Forbes.

Con ese dinero, Musk podría hacer cosas tan extravagantes como adquirir una parte significativa de Apple (cuyo valor de mercado es de aproximadamente US $3 billones); financiar la construcción de 2 estaciones espaciales como la Estación Espacial Internacional (EEI), a un valor de US $100.000 millones cada una; e incluso comprarse una flota de 6.250 autos eléctricos, a un precio de US $40.000 por auto.

Pero, ¿quién más podría competir con él?

Jeff Bezos

Patrimonio neto: US $205.000 millones (Forbes).

Con su fortuna, Jeff Bezos podría apostar con Musk a quién conquista Marte primero. En efecto, Bezos podría financiar el inicio de una colonia en Marte, un proyecto estimado en US $100.000 millones.

Como si fuera poco, Jeff Bezos podría construir 410 millones de rascacielos, a un costo promedio de US $500 millones, transformando el horizonte de múltiples ciudades.

Además, al mejor estilo de Corlys Velaryon, “Señor de las Mareas”, Bezos podría comprar casi 10.000 millones de yates (a un precio promedio de US $21,5 millones cada uno) y, de esa forma, surcar los mares con una flota imponente.

Mark Zuckerberg

Patrimonio neto: US $172.000 millones (Forbes).

Con su fortuna, Mark Zuckerberg podría adquirir más de 5.000 islas privadas alrededor del mundo, a un precio promedio de US $25 millones cada una.

Zuckerberg podría comprar 172 millones de iPhone 15 Pro Max, a un valor de US $1.000 cada uno, y regalarlos a los habitantes de varios países para que puedan hacer uso de las redes sociales de Meta.

Ahora bien, como es sabido, Zuckerberg ha dicho en diversas ocasiones que su fortuna será donada a diversos proyectos de índole social, por lo que también podría, con su fortuna, fundar 172 universidades, a un costo promedio de $1.000 millones cada una.

Bill Gates

Patrimonio neto: US $135.000 millones (Forbes).

Con su fortuna, Bill Gates podría financiar proyectos globales para erradicar la malaria varias veces, con una estimación de costos alrededor de US $90.000 millones.

Gates también podría donar más de 3.000 millones de becas universitarias, con un costo promedio de US $40.000 por beca, cambiando así la vida de miles de estudiantes.

Y si quisiera, Bill Gates podría adquirir medio millón de viviendas “promedio” en los Estados Unidos, a un precio promedio de US $228.000, y donarlas a personas sin hogar.

Laurene Powell Jobs (viuda de Steve Jobs)

Patrimonio neto: US $15.000 millones (Forbes).

Laurene Powell Jobs ha dicho en diversas ocasiones que la fortuna que heredó de su marido “morirá con ella”. Y es que, si quisiera, Laurene podría comprar 150 equipos de la NBA, a un costo promedio de US $100 millones por equipo. De hecho, pensándolo bien, podría incluso fundar su propia liga completa de baloncesto.

Laurene también podría adquirir 600 jets privados, a un precio de US $250 millones cada uno, llegando a tener una gran flota aérea de lujo.

Ahora bien, quizá una opción menos ostentosa es la capacidad de financiar la investigación del cáncer durante 15 años, con un costo anual de US $1.000 millones, logrando así apoyar grandes avances en la cura de esta enfermedad.

Sam Altman

Patrimonio neto: US $1.000 millones (Forbes).

Sam Altman, fundador de OpenAI, conocido por su impulso al mundo del emprendimiento, podría con su fortuna financiar 50 startups, invirtiendo US $20 millones en cada una. ¿Quién sabe si alguna sería el próximo unicornio?

Altman también podría comprar 20.000 autos eléctricos a un precio de US $50.000 cada uno, impulsando la adopción de la electromovilidad.

Asimismo, podría financiar 50.000 becas para programación, con un costo promedio de US $20.000 cada una, logrando así capacitar a la próxima generación de programadores.