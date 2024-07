- WhatsApp añade la función de “favoritos” y cambia todo el uso de la app

A todos nos pasa: Cientos y cientos de mensajes se acumulan en WhatsApp, sobretodo si lo usas para el trabajo o estudios. Los grupos proliferan, conversaciones importantes quedan relegadas y encontrar un contacto con el que no has hablado en algunos meses puede llegar a ser toda una odisea. Y es que tanto usamos esta app que la cantidad de información que acumulamos (y no usamos) es muchísima.

PUBLICIDAD

Bueno, Meta sabe todo esto y nos presentó una nueva función con su última actualización que nos introduce a la organización inteligente: Favoritos.

¿Qué es “Favoritos”?

Imagina un filtro mágico que te muestra solo las conversaciones que realmente te importan. Eso es precisamente lo que ofrece “Favoritos”: un espacio exclusivo para que organices tus chats a tu manera y tengas a mano a tus contactos más preciados en un solo lugar.

¿Cómo funciona este filtro mágico? Es muy sencillo:

Selecciona un contacto o grupo.

Toca en su perfil.

Elige la opción “Añadir a favoritos”.

¡Listo! La conversación se añadirá automáticamente a tu lista de favoritos, lista para ser encontrada de forma rápida y sencilla sin importar en qué profundidad se encuentre dentro de tu mar de chats.

¿Por qué te encantará “Favoritos”?

Prioriza lo que te importa: Despídete de las conversaciones irrelevantes y mantén tu atención en las personas que realmente te interesan. Ya no tendrás que perder tiempo buscando entre chats sin importancia.

Despídete de las conversaciones irrelevantes y mantén tu atención en las personas que realmente te interesan. Ya no tendrás que perder tiempo buscando entre chats sin importancia. Encuentra lo que buscas al instante: Olvídate de perder tiempo buscando entre chats. “Favoritos” te pone tus contactos más importantes a un solo toque de distancia . Con solo un clic, tendrás acceso inmediato a las conversaciones que más te interesan.

Olvídate de perder tiempo buscando entre chats. “Favoritos” te pone tus contactos más importantes a un . Con solo un clic, tendrás acceso inmediato a las conversaciones que más te interesan. Ordena tu mundo: Dale un toque personal a tu experiencia en WhatsApp. “Favoritos” te permite organizar tus chats como mejor te parezca. Crea tu propio sistema de clasificación y disfruta de una experiencia en WhatsApp más fluida y eficiente.

No estodo: WhatsApp no se detiene aquí y tiene más sorpresas guardadas bajo la manga para que tu experiencia de comunicación sea aún mejor:

Traducción en tiempo real: ¿Hablas con alguien que usa un idioma diferente? ¡No hay problema! WhatsApp está trabajando en una función para traducir conversaciones en tiempo real , sin necesidad de salir de la aplicación. Podrás comunicarte con personas de todo el mundo sin barreras lingüísticas.

¿Hablas con alguien que usa un idioma diferente? ¡No hay problema! WhatsApp está trabajando en una función para , sin necesidad de salir de la aplicación. Podrás comunicarte con personas de todo el mundo sin barreras lingüísticas. Notas de vídeo mejoradas: Grabar notas de vídeo nunca ha sido tan fácil. La nueva actualización te permite mantener pulsado el obturador para que tus mensajes no se corten y puedas grabar tus ideas con total fluidez.

Grabar notas de vídeo nunca ha sido tan fácil. La nueva actualización te permite para que tus mensajes no se corten y puedas grabar tus ideas con total fluidez. Alertas para contenido multimedia: ¿Te ha pasado alguna vez que una imagen o un vídeo no se envía correctamente? ¡Ya no más! WhatsApp te avisará si hay algún problema con el envío de contenido multimedia, para que puedas solucionarlo de inmediato y evitar frustraciones.

La función “Favoritos” ya está disponible para todos los usuarios. ¡Actualiza tu aplicación y comienza a disfrutarla! Las demás funciones están en desarrollo y se espera que lleguen en las próximas semanas.