¿Prohibirán TikTok en EEUU? Según Trump, si sucede solo quedaría Meta, “la enemiga del pueblo”

Si ByteDance no completa su venta a una empresa americana antes del 2025, podría ser prohibida en el país al desaparecer de las tiendas de aplicaciones de Android y de Apple.

“Estoy a favor de TikTok porque se necesita competencia. Si no tienes TikTok, solo quedan Facebook e Instagram”, dijo Trump en una reciente entrevista con Bloomberg BusinessWeek. Anteriormente, Trump había calificado a TikTok —aplicación utilizada por 170 millones de estadounidenses— como una amenaza, pero el mes pasado se unió a la plataforma.

PUBLICIDAD

Trump, quien ha criticado a Facebook e Instagram, propiedad de Meta, por suspenderlo durante 2 años tras el mortal asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, dijo en una entrevista en junio que nunca apoyaría una prohibición de TikTok y empezó a darle duro a Meta: durante los últimos meses, incluso llegó a decir que las sus aplicaciones son “enemigas del pueblo”.

¿Qué dice TikTok al respecto?

Desde TikTok declinaron hacer comentarios al respecto. Y es que, durante su presidencia, Trump intentó prohibir TikTok y WeChat (ambas aplicaciones de origen chino) en 2020, pero la medida fue bloqueada por los tribunales. Posteriormente, en junio de 2021, el presidente Joe Biden retiró una serie de órdenes ejecutivas de la era Trump que buscaban prohibir ambas plataformas.

Vale mencionar que Trump posee una participación mayoritaria en la empresa de medios sociales Trump Media and Technology Group, que opera la red social Truth Social. Trump Media tiene una capitalización de mercado de US $7.000 millones, a pesar de tener ingresos trimestrales de alrededor de US $770.000, comparables a dos tiendas de Starbucks en Estados Unidos.

¿Qué desafíos legales enfrenta ByteDance en Estados Unidos?

En septiembre, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos llevará a cabo argumentos orales sobre los desafíos legales a una nueva ley que exige a ByteDance, con sede en China, desinvertir los activos estadounidenses de TikTok antes del 19 de enero de 2015 o enfrentar una prohibición.

La audiencia ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia pondrá el destino de TikTok en el centro de las semanas finales de la elección presidencial de 2024.

¿Qué dice la ley que busca prohibir TikTok en Estados Unidos?

Firmada por Joe Biden el 24 de abril, la ley otorga tiempo a ByteDance hasta enero para vender TikTok o enfrentar una prohibición. Desde la Casa Blanca han sido claros: dicen que quiere ver terminado el control chino por motivos de seguridad nacional, pero no una prohibición de TikTok ya que, irónicamente, la campaña de Biden se unió a TikTok en febrero.

Impulsada por preocupaciones entre los legisladores estadounidenses de que China podría acceder a datos sobre estadounidenses o espiarlos con la aplicación, la medida fue aprobada abrumadoramente en el Congreso en abril, apenas unas semanas después de ser introducida.