Nintendo 64 puede llegar a tener una gran nueva vida con esta funcionalidad de multijugador en dos pantallas distintas

¿Creías que las viejas consolas estaban muertas y relegadas a un rincón polvoriento de tu habitación? Pues piénsalo de nuevo. El mundo retro está en auge, y no solo se trata de coleccionar reliquias del pasado como un simple objeto decorativo, sino también de darles nuevos usos y utilidades que las revitalicen y les den una segunda vida.

Un claro ejemplo de esto es lo que ha ocurrido con la Nintendo 64, una consola que, a pesar de no haber logrado superar el éxito de la PlayStation en su momento, sigue teniendo una legión de fans devotos -en serio, no son pocos- que no dejan de buscar nuevas formas de disfrutar de sus juegos favoritos.

Un pasado glorioso, un futuro prometedor

La Nintendo 64 marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos, introduciendo a muchos jugadores en el apasionante mundo de las 3D. Títulos como Super Mario 64, GoldenEye 007 o el incombustible -y considerado por muchos como el mejor juego de la historia- The Legend of Zelda: Ocarina of Time se convirtieron en clásicos atemporales que siguen cautivando a jugadores de todas las edades.

Sin embargo, una de las características que definía a la N64 era su capacidad para el multijugador local. Juegos como Mario Kart 64 se convertían en épicas batallas a pantalla partida, llenas de risas y piques entre amigos. Sin embargo, esta experiencia se veía limitada por la cantidad de jugadores que podían ver la misma pantalla -cuatro, que no era menor tampoco-, lo que podía generar frustraciones y discusiones entre los participantes.

Llega el multijugador

Un ingenioso usuario de Reddit, conocido como PwnCall, ha creado un invento revolucionario que permite disfrutar de la N64 en modo multijugador de una forma completamente nueva. Se trata de un cubo con cuatro pantallas incorporadas, cada una para un jugador diferente. De esta manera, cada participante tiene su propia vista del juego, sin que los demás puedan ver lo que está haciendo. Esto abre un abanico de posibilidades para disfrutar de los juegos de la N64 de una forma más inmersiva y competitiva.

El invento de PwnCall utiliza un divisor de señal para separar la señal de vídeo de la N64 en cuatro partes independientes, que luego se envían a cada una de las pantallas. Esto permite que cada jugador tenga su propia perspectiva individual del juego, sin que las acciones de uno afecten la vista de los demás. Esto no solo es funcional, sino que también tiene un diseño atractivo que le da un toque retro a la experiencia.

Las fotos compartidas en Reddit muestran a los jugadores disfrutando de Mario Kart 64 en este ingenioso dispositivo, demostrando que la N64 aún tiene mucho que ofrecer en términos de diversión y entretenimiento.

¿Te animas a probarlo?

Si eres fanático de la N64 y buscas una forma nueva y emocionante de disfrutar de tus juegos favoritos, este invento podría ser la solución perfecta para ti. Con la disponibilidad de pantallas planas a precios accesibles, este tipo de configuraciones retro se vuelven cada vez más viables y atractivas para los amantes de los videojuegos clásicos.