El tirador que intentó asesinar a Trump tenía una cuenta de discord: Esto es lo que se sabe

La persona que intentó asesinar al expresidente Donald Trump durante un mitin el sábado tenía una cuenta de Discord, aunque rara vez la usaba, según informó la compañía. “Discord eliminó la cuenta de acuerdo con nuestra política de comportamiento fuera de la plataforma y estamos colaborando con las autoridades en su investigación”, dijo Clint Smith, director legal de Discord, en un comunicado enviado por correo electrónico.

PUBLICIDAD

“La cuenta del sospechoso rara vez se utilizaba, no se ha usado en meses y no hemos encontrado evidencia de que se haya utilizado para planificar este incidente, promover la violencia o discutir sus opiniones políticas. Sin embargo, con la investigación en curso, no podemos compartir más información en este momento”. Más allá de eso, Discord no respondió a las preguntas sobre cómo rastreó la cuenta y de qué comunidades formaba parte.

Muchas preguntas por responder

Se sabe poco sobre los motivos del ataque del tirador o sus actividades en línea. Aunque han estado circulando capturas de pantalla de cuentas falsas en las redes sociales, hasta ahora nadie ha revelado mucha información. Associated Press informó que el tirador vestía una camiseta asociada con el popular canal de YouTube sobre armas de fuego DemolitionRanch. En ese sentido, YouTube no respondió de inmediato a las preguntas sobre si había rastreado alguna actividad hasta el tirador.

Los registros de votación muestran que el tirador era un republicano registrado en Pensilvania, un estado que requiere que los votantes se registren en un partido importante para votar en las elecciones primarias. El día de la toma de posesión del presidente Joe Biden, una persona que comparte el mismo nombre y dirección que el pistolero donó 15 dólares a un comité de acción política progresista, según datos de la Comisión Federal Electoral.

Ahora, la dirección asociada con la donación en la base de datos de la FEC enumera la ciudad del donante como Pittsburgh en lugar de Bethel Park, el suburbio en el que supuestamente residía el tirador. Pero según Google Maps, no parece que esa dirección exista realmente en Pittsburgh.

Una historia de ataques

En el pasado, los autores de otros ataques violentos a veces han discutido sus planes en línea, incluso en servidores privados de Discord. Tal fue el caso en 2022, cuando un hombre armado blanco abrió fuego en una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York, con la intención de apuntar a personas negras. El asesino había planeado y documentado el ataque en Discord durante los meses previos al tiroteo; el día del ataque, transmitió los eventos en vivo en Twitch y luego los clips de la violencia se difundieron por otras plataformas.

Un hombre armado que atacó una escuela secundaria en Iowa en enero de este año también publicó en Discord sobre sus planes previos al tiroteo. Según NBC News, el presunto tirador también publicó contenido en TikTok poco antes del ataque.

TikTok no respondió de inmediato a las preguntas sobre si la compañía había rastreado alguna cuenta de usuario hasta el tirador del mitin de Trump. Meta tampoco respondió a las preguntas.