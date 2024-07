China es uno de los países más importantes para el desarrollo de la civilización en la Tierra. Desde el gigante asiático, y sus antiguos imperios, se gestaron inventos que aunque fueron creados hace siglos, siguen siendo fundamentales para nuestra cotidianidad.

Muchos conocen las contribuciones de China al mundo en materia cultural. Sin embargo, los antiguos imperios de esta región del mundo fueron fundamentales para el desarrollo en materia de ciencia, comunicación, transporte y hasta el nacimiento de la industria textil.

Echemos un vistazo sobre estos cinco inventos que nacieron en la antigua China, según reseñan los colegas de Muy Interesante.

Cinco inventos chinos cruciales para la raza humana

El papel

Fue inventado en China durante la dinastía Han. Los registros históricos indican que se inventó en algún momento del siglo II a.C. No hay que ser un experto para saber que este invento. transformó radicalmente la forma en que se registraba y difundía la información. Antes de su invención, los materiales como la seda, el bambú y la madera eran utilizados para escribir, pero eran costosos y difíciles de manejar.

La brújula

¿Qué sería de los viajeros en alta mar o los aventureros de los inmensos bosques y montañas sin la brújula. Originalmente utilizada para la adivinación, su aplicación en la navegación cambió el curso de la exploración marítima. Permitió a los marineros orientarse con mayor precisión en alta mar, impulsando el comercio y la interacción cultural entre continentes. Yo todavía no se usar una, pero este invento sigue estando presente en los sistemas de navío del mundo entero.

La pólvora

Aunque este material sea la herramienta con principal con la que millones de personas han muerto desde su creación, te sorprenderá saber que quien la inventó no buscaba hacer explosivos. Se dice que alrededor del siglo IX d.C, la dinastía Tang buscaba crear una sustancia que les otorgara la inmortalidad. Sin embargo, al ver su potencia explosivo lo aprovecharon para cambiar (para siempre) las formas de afrontar una guerra. No hay estrategia militar que no tenga a la pólvora como elemento principal.

El ábaco

Las fórmulas, los cálculos y las matemáticas en general le deben mucho al ábaco. Con la aparición de las calculadoras electrónicas, el ábaco se convirtió en un instrumento obsoleto, pero en la actualidad sigue siendo usado para los primeros pasos que dan los niños en las matemáticas.

La seda

La historia de la tela y la industria textil no se puede contar completa si no se menciona a la seda. Con su textura suave y brillante, se convirtió en un bien de lujo altamente valorado. Durante siglos, China mantuvo el monopolio de su producción, y la Ruta de la Seda se convirtió en una arteria vital de comercio entre Oriente y Occidente.