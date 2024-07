Windows 10 a punto de jubilarse: ¿Qué hacer si no puedes actualizar a Windows 11?

Atención usuarios de Windows 10: El 14 de octubre de 2025, Microsoft dejará de lanzar actualizaciones de seguridad para este sistema operativo, lo que significa que tu ordenador estará más expuesto a ciberataques si sigues usándolo después de esa fecha. ¿La solución obvia? Pasarse a Windows 11. Sin embargo, esta no es una opción viable para todos. Por cuestiones de compatibilidad, presupuesto o simplemente preferencia, muchos usuarios se ven obligados a quedarse con Windows 10. ¿Qué hay para ellos entonces?

PUBLICIDAD

0patch: Un escudo de seguridad para Windows 10

Si por alguna razón necesitas mantener Windows 10 por un tiempo más, existen alternativas para no descuidar la seguridad. Una de ellas es 0patch, un programa que ofrece parches de seguridad incluso para sistemas operativos obsoletos. A diferencia de las actualizaciones oficiales de Microsoft, que modifican los archivos del sistema operativo, 0patch aplica parches directamente sobre el código en ejecución. Esto permite evitar reinicios y ofrece una protección más rápida contra vulnerabilidades.

¿Qué tipo de parches ofrece 0patch?

Parches de día cero: Estos parches corrigen vulnerabilidades recién descubiertas antes de que los ciberdelincuentes puedan aprovecharlas. 0patch distribuye algunos de estos parches de forma gratuita, especialmente para usuarios domésticos, y otros bajo suscripción.

Estos parches corrigen antes de que los ciberdelincuentes puedan aprovecharlas. 0patch distribuye algunos de estos parches de forma gratuita, especialmente para usuarios domésticos, y otros bajo suscripción. Parches para sistemas sin soporte: 0patch se especializa en mantener seguros sistemas operativos que ya no reciben actualizaciones oficiales de sus desarrolladores. En el caso de Windows 10, la mayoría de los parches serán de pago, con algunas excepciones en casos de alta gravedad.

0patch está desarrollada por ACROS Security, una empresa con más de 20 años de experiencia en ciberseguridad. Sus soluciones son utilizadas incluso por grandes empresas como Oracle.

¿Cómo usarlo?

La versión gratuita de 0patch se puede descargar desde su sitio web. Puedes actualizarla a las versiones Pro o Enterprise si necesitas más funciones. La herramienta monitorizará tu sistema operativo en busca de vulnerabilidades y aplicará parches automáticamente.

Ahora, al igual que confías en tu antivirus, deberás confiar en 0patch si decides utilizarla. En ese sentido, la herramienta enviará algunos datos de telemetría a sus servidores para su funcionamiento. No obstante, no es la única opción para mantener seguro Windows 10 después del final del soporte oficial. Existen otras soluciones, tanto oficiales como no oficiales, que también puedes explorar.

En última instancia, utilizar 0patch o cualquier otra solución de seguridad debe tomarse de forma individual, considerando tus necesidades específicas y tu nivel de tolerancia al riesgo.