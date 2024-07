Donald Trump habla sobre el ataque a su persona en Truth Social: ¿Qué es esta red social y qué dijo el ex mandatario de EE.UU?

Los registros en video y fotografías están en todas las redes sociales y en breves minutos han dado la vuelta al mundo. Hubo un ataque a Donald Trump, un confuso y alarmante incidente que tuvo lugar durante un mitin en Butler, Pensilvania. Hubo disparos, y se vio la imagen de ex presidente con sangre en una de sus orejas.

Donald Trump Donald Trump empuña su brazo derecho luego de ser herido en un atentado, mientras es escoltado por agentes del servicio secreto en Butler, Pensilvania. (Evan Vucci/AP)

La información que se maneja de manera parcial es que habría un tirador, el cual falleció al ser abatido por fuerzas especiales, y también habrían personas heridas entre los asistentes a la actividad que se enmarca en la nueva carrera de Donald Trump por ganar las elecciones y volver a ser Presidente de los Estados Unidos. Ante esta situación, y tras un rato del incidente, el ex mandatario dio una declaración en redes sociales, pero no fue ni en Twitter/X, ni en Facebook: fue a través de su propia red llamada “Truth Social”.

La declaración de Donald Trump

Apenas 30 minutos antes de que publiquemos este artículo, el ex Presidente de EE.UU. se refirió a lo ocurrido.

“Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida”, dice Trump.

“Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro País. Por el momento no se sabe nada sobre el tirador, que ya está muerto. Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando”, agregó el candidato, cerrando con la frase: ¡DIOS BENDIGA AMÉRICA!, así, en mayúscula.

¿Qué es Truth Social y por qué Donald Trump dio esta primera declaración en esa red social?

Truth Social es una red social alternativa a Twitter, lanzada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en febrero de 2022. A diferencia de Twitter, en Truth Social no es posible leer publicaciones de usuarios que no sigues en tu inicio. La plataforma se define como una red de libre expresión.

Recordemos que en la antigua administración de Twitter, la cuenta de Donald Trump fue cancelada por declaraciones polémicas. “Después de una revisión de cerca de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”, dijo la compañía en enero de 2021.

Y si bien el ex mandatario volvió a Twitter durante el 2023, donde se especula que la cuenta fue restituida por Elon Musk, actual dueño de X/Twitter y quien se manifiesta abiertamente a favor de Trump, el ex Presidente no utilizó más aquella red social como antaño y usa la propia: Truth Social.