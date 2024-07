¿Cómo funcionan los Mouse Jigglers? Un accesorio económico que simula el teletrabajo y por el que te pueden despedir

Los Mouse Jigglers son unos pequeños dispositivos económicos que te pueden ayudar a simular que estás trabajando, siempre y cuando estés cumpliendo funciones desde casa. Son accesibles y fáciles de usar, pero podrían ser negativos para tu productividad laboral, ya que si te descubren lo más probable es que te despidan sin derecho a réplica.

PUBLICIDAD

La pandemia del covid-19 popularizó una práctica que hasta ese entonces era poco común: el teletrabajo o trabajo remoto. Muchas empresas se dieron cuenta que una gran parte de sus empleados podían cumplir sus labores desde sus casas, sin tener que acudir a la oficina. El confinamiento se superó por completo, hace más de dos años, y son muchas las compañías que mantienen estructuras mixtas.

Empresas administrativas, de tecnología, servicios contables y hasta médicos, cumplen cuotas mixtas entre trabajar desde casa unos días y cumplir labores desde la oficina o consultorios en otros casos.

Al estar en casa las distracciones se multiplican. Estás a pocos metros de tu cocina, tu sofá, el televisor, de tu consola y hasta de tu cama hermosa de la que te despides todas las mañanas. Pero el deber llama, ya que desde hace años las empresas tienen sesiones digitales en las que, cuando no hay actividad, se muestra si el trabajador está lejos del escritorio de trabajo.

Mouse Jigglers

Si te alejas por más de cinco minutos, sin teclear o mover el mouse, la pantalla se apaga y tu sesión activa la modalidad de “away”. Eso sirve cuando te vas a preparar un café, un té o una botana de media tarde. Pero si vas a intentar vencer a los griocks de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, claramente tu jefe te va a preguntar donde estabas.

Aquí entrena los Mouse Jigglers

Es aquí en donde ganan protagonismo los Mouse Jigglers. Cuestan alrededor de 25 o 30 dólares, los conectas en el puerto USB de tu misma PC y los colocas debajo del mouse. Ellos se encargan de hacer movimientos según la configuración que pongas en los ajustes (puede ser entre cada cinco segundos o una vez cada minuto).

Realmente son una gran solución para nunca estar “away from the desk”. El problema es el abuso. En algún momento hay que trabajar y entregar los objetivos diarios o semanales que exige cada puesto de trabajo.

PUBLICIDAD

Hace un par de días se conoció que la famosa cadena de bancos estadounidense, Wells Fargo, despidió alrededor de 12 funcionarios que estaban simulando el teletrabajo. Fueron pillados gracias a un sistema de monitoreo implementado por la institución financiera, para los trabajadores que tengan modalidades mixtas de trabajo.

El sistema de monitoreo se implementó después de notar que no se estaban cumpliendo algunas metas, en algunos de sus sectores financieros. “Wells Fargo mantiene a sus empleados con los más altos estándares y no tolera comportamientos poco éticos”, dijo un representante del banco a Bloomberg, según reseñó El Debate.

“De lo bueno, poco”, dice un refrán que aplica para todo, incluso con el hermoso descanso y ocio, que tanto nos gusta.