¿Qué pasó con los robots que Nvidia presentó al mismo estilo de Justin Hammer y Tony Stark en Iron Man 2?

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, se tomó la tarea de ponerse en el rol de un personaje de Marvel Studios y presentó, no hace mucho tiempo, nueve robots humanoides desarrollados por su empresa. Cualquiera que haya visto el video, relaciona este evento con los de Justin Hammer o Tony Stark, en Iron Man 2.

PUBLICIDAD

Se trata del Proyecto Groot, una iniciativa de Nvidia de fabricar 9 robots que son modelos bases, para que los expertos en robótica, informática e inteligencia artificial trabajen en el desarrollo de humanoides que hagan tareas para nosotros.

“Como parte de esta misma iniciativa, la compañía también presentó una nueva computadora, Jetson Thor, para robots humanoides basada en el sistema en chip (SoC) NVIDIA Thor, así como importantes actualizaciones a la plataforma de robótica NVIDIA Isaac™, incluidos modelos básicos de IA generativa y herramientas para simulación e infraestructura de flujo de trabajo de IA”, informa la empresa en su sitio web.

Nvidia muestra sus intenciones claras: quiere que la inteligencia artificial forme una especie de mancomunidad con la robótica, para crear en un futuro no tan lejano, todo un ejército de máquinas que hagan todo el trabajo que los humanos no quieren hacer.

Nvidia busca solucionar el mayor problema de la robótica y la IA

Vemos con frecuencia que la inteligencia artificial ya hace música, obras de arte, videos, ilustraciones, películas, historias y otro puñado de tareas relacionadas a las ciencias sociales.

Sin embargo, todavía no es común ver a un robot como asistente del hogar limpiando la cocina o el living. No es imposible, y ya hay algunas iniciativas, pero es muy difícil hacer una máquina como Robotina de Los Supersónicos, que no se equivoque en sus tareas diarias.

“La creación de modelos básicos para robots humanoides generales es uno de los problemas más apasionantes que se plantean en el ámbito de la IA en la actualidad. Las tecnologías facilitadoras se están uniendo para que los principales expertos en robótica de todo el mundo den pasos gigantes hacia la robótica artificial general”, dijo Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA.

PUBLICIDAD

La idea es que los robots que funcionan con GR00T, que significa Tecnología Generalista de Robots 00, estarán diseñados para comprender el lenguaje natural y emular movimientos mediante la observación de acciones humanas, aprendiendo rápidamente coordinación, destreza y otras habilidades para navegar, adaptarse e interactuar con el mundo real.

Esta iniciativa se presentó en marzo de este año. Todavía no han hecho públicos resultados oficiales.