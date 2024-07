Soundcore Space One: cancelación de ruido, diseño y una batería a toda prueba

La cancelación de ruido pasó de ser un lujo a una necesidad en el mundo de los audífonos. Pero a la hora de elegir, debes averiguar “que tan potente” es esa cancelación. Probamos los nuevos Soundcore Space One y estos audífonos “over ear” (que van sobre los oídos) nos sorprendieron con su cancelación, pero también por la duración de su batería.

Algo que puede ser el talón de Aquiles en los modelos que tienen una buena tecnología de cancelación. Con estos audífonos, ambas características funcionaron de manera eficiente. Todo acompañado con un exquisito diseño, vamos al detalle.

Primera mirada

El empaque de estos audífonos es bastante sencillo, pero cuenta con todo lo necesario para una buena experiencia. Los audífonos se pliegan hacia adentro para ocupar menos espacio al ser guardado. Incluyen una bolsa de tela suave para trasladarlos, un cable jack 3.5 y cable de carga. Esto nos adelanta que los audífonos son compatibles con dos modalidades: inalámbrica vía bluetooth y también por cable.

Al observar de cerca el dispositivo, verás que tiene botones para su uso de manera cómoda. Tenemos control de volumen, botón de enlace a bluetooth y también el de “noice cancelling” para activar o desactivar la cancelación de ruido. Si no estás familiarizado con esta tecnología, te explicamos en breve: la cancelación de ruido hace que escuches “solo” lo que estas oyendo a través del audífono, “cancelando” el ruido alrededor (como la calle, otras conversaciones, etc). Es bastante útil.

Eficiencia de los audífonos

En el caso de este modelo en particular, la cancelación de ruido es adaptativa. Es decir, detecta sonidos externos y fugas de sonido, y va auto calibrándose para ofrecer una reducción de ruido óptima. Así, puedes escapar de las distracciones no deseadas, ya sea que estés en un tren ruidoso, en un café bullicioso, o que tus audífonos no estén bien colocados. Según publican en su web, Soundcore testeó estas condiciones en laboratorio.

Pero también el desarrollo de estos audífonos consideró lograr una calidad excelente de audio. Los controladores dinámicos personalizados de 40mm de Space One soportan LDAC para audio inalámbrico Hi-Res, ofreciendo 3X más detalles que los códecs Bluetooth estándar para una escucha rica en detalles sin cables enredados. Calidad inalámbrica testeada.

Adicional a esto, la “Hi-Res” (alta resolución de sonido) se logra tanto de forma inalámbrica como cuando le das uso con cable. Perfecto.

Horas y horas de música

¿Y cómo anda en eficiencia energética con todas estas tecnologías? Muy bien. De hecho, este es otro de los puntos fuertes de los Soundcore Space One. Cuentan con 40 horas de reproducción con ANC activado. 55 horas de música continua con ANC desactivado. Será tu decisión si usas o no “Noice Cancelling”, pero de que rinde, rinde.

Plus: el cable de carga es USB-C que es el estándar de la mayoría de los dispositivos que usas en tu día a día.

Comodidad y evaluación

Y algo que no se habla mucho, pero es muy importante si estamos hablando de 40 horas de uso de unos audífonos, es de la comodidad. El diseño es elegante y lindo, sí, pero también es cómodo. Sus almohadillas giratorias de 8° se adaptan sin esfuerzo a los contornos de cualquier cabeza, y su diadema suave integrada distribuye uniformemente la presión para un uso prolongado y natural. Por lo tanto, tras horas y horas de uso (testeado por nosotros) no tendrás dolor de cabeza ni sentirás incomodidad.

Estos audífonos tienen un valor referencial de aproximadamente 130 USD (en Chile 129.990 CLP), lo que para las características del producto, no nos parece alto, ni económico. Podríamos decir que es lo justo. Pero sin duda, estos audífonos están construidos con una calidad superior y un rendimiento que te va a acompañar unos buenos años.

Si sumamos las características aquí destacadas, les daría un 9/10. Nos agrada que puedan “doblarse” las almohadillas para guardarlos o acomodarlos más a la cabeza, pero en otros modelos de audífonos así, con el paso del tiempo, hemos visto que se pueden generar desgastes internos del cableado. Esperamos que en este diseño eso no ocurra. Por eso, y porque podrían haber incluido un bolso de transporte más sólido y seguro (como los que hemos visto en otros modelos) no llegan al 10. Pero en calidad de sonido, relación precio calidad y batería, son sin duda un acierto.