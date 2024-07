Así era el diseño original de Majin Buu que Toriyama terminó modificando profundamente

Majin Buu fue el último gran villano de Dragon Ball Z. Tal como sucedio con Cell, fue un personaje que pasó por muchas transformaciones que lo rediseñaron de mayor o menor manera. Sin embargo, sí tuvo una capa de personalidad mucho más compleja que el bio-androide -Nunca más que Freezer, en todo caso- que evoluciona a lo largo de la serie.

Inicialmente, es un ser malvado y destructivo que solo busca satisfacer sus propios deseos.Sin embargo, con el tiempo, Buu comienza a desarrollar un lado más bueno, especialmente después de conocer a Mr. Satan y a Goten y Trunks. La versión final fue la de un personaje infantil y juguetón que disfruta de las cosas simples como la comida y los dulces. También es capaz de sentir emociones como la ira, la tristeza y la alegría.

Ahora, el diseño visto en la serie no fue la que pensó Toriyama en un inicio. De hecho, varios bocetos previos forman parte del libro “30th Anniversary of Dragon Ball: Super History Book” y ofrecen una mirada fascinante al proceso creativo del icónico autor de Dragon Ball Z, que revelan las ideas que no llegaron a la versión final del manga.

Un vistazo a la mente de un maestro

Los bocetos de Majin Buu nos muestran diferentes variaciones del diseño del personaje, explorando distintas posibilidades para su aspecto físico y vestimenta. En algunos dibujos, podemos ver a Buu sin ropa, revelando una anatomía muscular más definida que la que se aprecia en la obra final.

Así eran los diseños originales de Majin Buu a cargo de Akira Toriyama en ‘Dragon Ball Z’ Majin Buu

A pesar de las variaciones en su cuerpo y vestimenta, el rostro de Buu parece haber sido una idea bastante clara para Toriyama desde el principio. Los bocetos muestran diferentes expresiones y ángulos, pero siempre manteniendo la esencia del personaje que conocemos y amamos.

A diferencia de las diferentes versiones de Buu adulto, los diseños de Super Buu y Kid Buu parecen haber sido más concretos desde un inicio. Los bocetos de estos personajes presentan pocas variaciones y se acercan mucho a su apariencia final en el manga.

Un regalo para los fanáticos

La publicación de estos bocetos originales de Majin Buu es un regalo invaluable para los fanáticos de “Dragon Ball”. Es una oportunidad única para adentrarse en la mente de Akira Toriyama y comprender mejor su proceso creativo. El estilo de Akira Toriyama es inconfundible y ha dejado una huella imborrable en el mundo del manga y el anime. Su creatividad y talento lo han convertido en uno de los artistas más reconocidos del género, y sus obras siguen cautivando a generaciones de lectores y espectadores alrededor del mundo.