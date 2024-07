La única norma irrenunciable que Bill Gates aplica para poder mantener el éxito en sus negocios

Bill Gates es uno de los ejemplos de éxito en el mundo empresarial. A sus 19 años fundó Microsoft, pionera en el mundo de la informática y actualmente una de las compañías más grandes de tecnología.

Hoy, a sus 68 años, está retirado de la empresa que lo convirtió en la persona con más dinero del mundo por 22 años consecutivos (entre 1995 y 2017), hasta que fue desplazado por nombres como los de Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault y su amigo Warren Buffet.

Dichas credenciales son suficientes para que nos sentemos a escuchar con atención, siempre que Bill Gates tenga algo que decirnos con respecto al mundo de los negocios, y de cuáles son las claves de éxito.

Bill Gates no pareciera tener una clave misteriosa o un secreto oculto para poder alcanzar el éxito. Suele decir que la lectura, el trabajo productivo y rodearse de mentes brillantes fue lo que lo ayudó mucho a despegar. Sin embargo, hay una regla que es fundamental en todo proceso de crecimiento económico, que dice que no negocia con nadie, a pesar de que una etapa de su vida no lo aplicaba.

Gates dice que hay que dormir

Dormir es fundamental para cualquier actividad o emprendimiento que vayamos a realizar, según Bill Gates.

A lo largo de su vida Bill Gates habla de haber cometido varios errores que lo llevaron a ser lo que es en la actualidad. Pero hay uno que destaca, debido a que es del que más se arrepiente. Hasta el punto de que si pudiera volver atrás lo cambiaría.

En su etapa de juventud vio como sujetos brillantes hacían alarde de que dormían poco por dedicar tiempo en sus proyectos, una práctica que no deja nada bueno.

“Algunas personas decían ‘solo he dormido seis horas’. Otro tipo decía ‘yo solo dormí cinco’ y ‘bueno, a veces no duermo nada’. Y yo me quedaba como estos tipos son muy buenos, tengo que intentarlo con más fuerza, porque dormir de vagos y es innecesario”, dijo Bill Gates.

Sin embargo, ahora destaca las bondades del descanso y las pone por encima de cualquier cosa. Recomienda lo mismo a su familia y a empleados que trabajen para algunas de sus industrias. Dormir es quizás lo más importante para ser una persona productiva.

De hecho, Bill Gates relaciona el mal descanso con la aparición de enfermedades cerebrales degenerativas como el Alzheimer, según lo explica en su propio podcast, Unconfuse Me.

“Una de las cosas más fuertes que surgen en el tema del Alzheimer es la importancia de dormir bien; es uno de los factores más predictivos de cualquier demencia, incluyendo el Alzheimer, es si estás durmiendo bien”, dijo el multimillonario, magnate y filántropo, Bill Gates.