Según Bill Gates, esta es la clave del éxito y, por ende, puede transformar tu vida

Si lees un libro a la semana, terminarás leyendo 50 libros al año. Esa es la postura de Bill Gates, fundador de Microsoft. Con frecuencia, Gates comparte reviews de los libros que lee, así como de las películas o series que mira, en su blog Gates Notes, ya que considera que la lectura es la clave del éxito.

Desde historias de guerra que resuenan en la actualidad, hasta avances tecnológicos que prometen cambiar el rostro de la educación global, sus selecciones prometen una lectura y visualización enriquecedora para quienes buscan expandir sus horizontes.

¿Qué contenido recomienda Bill Gates?Estos son solo algunos de los títulos que, según Bill Gates, podrían ayudarnos a transformar nuestra manera de ver el mundo.

¿Cómo conocer a una persona? (David Brooks)

Gates elogia este libro pues dice que es una guía perfecta para tener mejores conversaciones. En efecto, lo describe como un plan para una forma más conectada y humana de vivir.

En el texto, David Brooks explora la necesidad de conexiones más profundas con los demás, utilizando insights de psicología, neurociencia y filosofía.

Las mujeres de la guerra (Kristin Hannah)

Hannah es una escritora estadounidense que ha ganado numerosos premios, incluyendo The Golden Heart, The Maggie y The National Reader’s Choice en 1996.

Ambientada durante la Guerra de Vietnam, esta novela sigue la vida de Frances McGrath, una enfermera del ejército de los Estados Unidos que enfrenta los horrores de la guerra y el retorno a un país dividido.

Según Gates, el libro es un tributo “hermosamente escrito” a los veteranos, quienes, a su consideración, merecen mucho reconocimiento.

Slow Horses (Mick Herron)

El libro de Mick Herron, que ha sido llevado a la pantalla chica en una serie que puedes ver en Apple TV+, combina suspenso, drama, acción y comedia negra.

Slow Horses se centra en Slough House, una especie de purgatorio del MI5 para agentes que han fracasado en su servicio. Allí, los espías acuden para pasar lo que queda de sus carreras fallidas.

Los “caballos lentos”, como se les llama, han caído en desgracia de alguna manera; sin embargo, hay una cosa que todos tienen en común: quieren volver a la acción. Y la mayoría de ellos haría cualquier cosa para lograrlo.

Brave new words (Sal Khan)

Sal Khan, fundador de Khan Academy, ofrece una visión profunda del futuro educativo. En su libro, explora cómo la inteligencia artificial revolucionará la educación, haciendo que esta sea mucho más accesible y universal, y garantizando “educación de calidad para todos”.

Generosidad contagiosa (Chris Anderson)

El director de TED Talks, Chris Anderson, cree que la generosidad puede transformar el mundo y este libro destaca como una guía para fomentar la generosidad en todos los niveles, desde individuos hasta gobiernos y empresas, promoviendo un mundo más equitativo.

Pulse actualizar (Satya Nadella)

En su libro, el actual CEO de Microsoft, Satya Nadella, analiza cómo las personas, las organizaciones y las sociedades pueden y deben transformarse en su búsqueda constante de nuevas energías, ideas, relevancia y renovación.

Nadella habla de la transformación que se está produciendo dentro de Microsoft y del avance tecnológico más intenso y perturbador que la humanidad haya experimentado nunca, desde la inteligencia artificial a la realidad mixta.

Otras recomendaciones

Durante más de una década, Bill Gates ha compartido recomendaciones de contenido. Estos son otros de los títulos que podrían interesarte: