La ciencia del lado de Bill Gates: Estudio reconoce que un método del magnate es ideal para mejorar la memoria

¿Cómo hace Bill Gates para aprender? ¿Qué métodos utiliza el magnate norteamericano para sostener el conocimiento en su mente? El cofundador de Microsoft hace algo, que sin saber está reconocido por un estudio científico como la mejor forma de mejorar la memoria.

Xataka se hace eco de varios comentarios que hizo Bill Gates en su perfil de LinkedIN, en los que dice que su mejor manera de siempre recordar algo cuando está leyendo es tomar nota de las cosas que le van llamando la atención.

Explica que así no lea sus apuntes posteriormente, el simple hecho de anotarlo ya es como hacer una segunda lectura del concepto que le llamó la atención.

“No me encontrarás en una reunión sin un bloc de notas y un bolígrafo en la mano, y tomo toneladas de notas en los márgenes mientras leo. Siempre he creído que escribir notas a mano te ayuda a procesar mejor la información, pero es fascinante aprender la ciencia que explica por qué”, dijo Bill Gates, según reseña del medio antes citado.

El estudio que respalda a Bill Gates

Investigadores de las universidades de Princeton y California realizaron un estudio experimental en el que encontraron que tomar nota mejora la comprensión conceptual.

Es esencial que la toma de notas sea a mano y no a través de un teclado de computadora o smartphone. Escribir con un lápiz o bolígrafo ayuda a reorganizar las ideas de lo aprendido.

Los grandes escritores respaldan a Bill Gates y a los científicos estadounidenses que hicieron este estudio, ya que siempre han dicho que sus mejores obras salieron de sus mentes escribiendo en una hoja de papel.

“Compré una pluma estilográfica y un cuaderno grande y lo escribí a mano para descubrir cómo escribir a mano, cambió mi cabeza”, dijo el célebre autor de novelas, Neil Gaiman.