El insólito empleo que ni la inteligencia artificial más avanzada podrá reemplazar

La inteligencia artificial llegó para transformar nuestras vidas y también numerosos sectores laborales. Y es que sus beneficios son muchos, empezando por la optimización de procesos y por el desarrollo de soluciones en todo ámbito. No obstante, cada nueva tecnología trae consigo un mayor sentido de la responsabilidad, pues ningún invento está exento de desafíos . En ese sentido, uno de los problemas más evidentes detrás de la IA es el riesgo de pérdida de trabajos en ciertos sectores, sobre todo en aquellos donde las máquinas pueden reemplazar la labor humana, llevándonos a una potencial crisis de desempleo.

Claro que no todos los profesionales están en la misma situación. Por un lado existen los oficios emergentes, como desarrolladores de Prompts o Supervisores de IA, que cada vez más irán en aumento. Y cómo no, también están los empleos tradicionales, y en particular uno que está lejos de sentirse amenazado por la inteligencia artificial.

Acciones como ésta han avivado la preocupación por perder el empleo a cauda de la implementación de la IA. Foto: (Especial)

¿Qué empleo jamás será reemplazado por la IA?

En la actualidad, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta omnipresente en muchos sectores , y aún así parece haber un ámbito donde la IA aún no puede competir: el humor. Esto, porque un reciente estudio compartido por el New York Times sugiere que, a pesar de las múltiples oportunidades que otorga la IA, esta no es capaz de replicar la sutileza y espontaneidad necesarias para ser verdaderamente graciosa.

Así que, ante la pregunta sobre qué trabajos puede o no reemplazar la inteligencia artificial, comienzan a haber nuevas luces. Mientras muchos profesionales temen la posibilidad de ser suplantados por máquinas inteligentes, de acuerdo al NYT los comediantes pueden sentirse a salvo de esta amenaza.

Según la investigación del cómico y científico Piotr Mirowski, la inteligencia artificial, aunque útil en muchas áreas, falla en generar humor que resuene verdaderamente con las audiencias humanas. El estudio enfrentó a comediantes anónimos contra modelos avanzados de lenguaje en un duelo de ingenio. ¿El objetivo? Determinar si la IA podía igualar o superar a los humanos en la creación de contenido humorístico.

Pero los resultados fueron claros: la IA no pudo impresionar. Los chistes generados por las máquinas carecían de frescura y a menudo parecían anticuados, incluso más propios de otras épocas.

Y cómo no, la IA aún no tiene la capacidad para emular emociones humanas de manera efectiva, por lo que procesar información a velocidades inimaginables y con una precisión casi perfecta no sirve de nada para este sector laboral. Asimismo, tampoco posee la capacidad de entender y reproducir la complejidad del humor humano, que a menudo involucra sutilezas culturales y/o emocionales.

Con todo, pese a los temores de que la IA pueda reemplazar a humanos en numerosos campos, parece que la comedia seguirá siendo de exclusividad para los humanos (por ahora). Y si bien este estudio puede parecer más anecdótico que serio, deja en evidencia un punto importante: hay aspectos de la creatividad y la interacción humana que la tecnología aún no está lista para replicar.