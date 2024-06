La inteligencia artificial se adueña del mundo laboral: empresa despide a 60 escritores y los reemplaza con ChatGPT

Una empresa tomó la radical decisión de echar a la calle a 60 escritores y los reemplazó con una inteligencia artificial. La compañía contrató una suscripción del ChatGPT de OpenAI para que hiciera el trabajo de estas personas.

De acuerdo con una reseña de Tech Spot, la empresa (de la que no revelan el nombre) tiene un blog en que escribe artículos para promocionar una start-up de tecnología que vende datos.

El equipo de 60 personas, entre escritores y editores, se encargaba de crear contenido creativo de cada uno de los productos que ofrece la compañía. Sin embargo, desde el 2023 tuvieron la idea de reducir costos y comenzaron a prescindir de recursos humanos y empezó el trabajo de la IA.

En primer lugar, le pedían al ChatGPT que generara un artículo a partir de un título creado por los escritores. Eso hizo que se requiriera la presencia de menos personas, ya que le proceso de creación había comenzado su automatización.

La BBC entrevistó al último de los empleados que salió de la empresa, quien se identificó con el pseudónimo de Benjamin Miller para proteger su privacidad.

Benjamin cuenta que le fueron quitando personas hasta dejarlo solo editando el trabajo de la IA. Su objetivo era hacer que los textos del ChatGPT se vieran menos robóticos y más como si los hubiese escrito un humano.

La IA reemplazó por completo a los escritores

“De repente, estaba haciendo el trabajo de todo el mundo. Era más edición de la que tenía que hacer con los escritores humanos, pero siempre eran exactamente los mismos tipos de ediciones. El verdadero problema era que resultaba repetitivo y aburrido. Empezaba a parecerme que yo era el robot”, dijo Miller.

“Yo contribuí a gran parte de la basura que está llenando Internet y destruyéndola. Cuando me fui ya nadie leía estas cosas porque no son más que basura”, añadió Benjamin, quien contó que ahora no hay un solo humano trabajando en ese equipo de redacción.

Los grandes empresarios que impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial se encargan de decir que la tecnología no reemplazará a los humanos, sino que los acompañará para hacer sus trabajos más fáciles. Este no es un gran ejemplo para esta afirmación que suelen repeteir Sam Altman o Bill Gates.