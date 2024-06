Cinco momentos de Dragon Ball en los que Goku demostró ser una pésima figura paterna

Son Goku, el protagonista de la serie de anime y manga Dragon Ball, es un modelo a seguir para muchos fans de la franquicia. Sin embargo, es una figura compleja en cuanto a su papel de padre. A lo largo de la historia, podemos observar diferentes facetas de su paternidad, con momentos que demuestran un gran amor y cuidado por sus hijos, Gohan y Goten, pero también con periodos de ausencia y falta de atención.

Quiénes creen que es una figura paterna positiva, destacan que Goku siempre ha demostrado un profundo amor por sus hijos. Está dispuesto a sacrificarlo todo por su bienestar y seguridad, incluso su propia vida. Además, ha transmitido a sus hijos valores importantes como la perseverancia, la valentía, la honestidad y la importancia de proteger a los más débiles.

Por otro lado, Goku ha estado presente en momentos cruciales para sus hijos, brindándoles apoyo emocional y orientación cuando más lo han necesitado. Y por último, confía plenamente en las capacidades de sus hijos y los anima a alcanzar su máximo potencial.

Sin embargo, otros argumentan que, debido a su naturaleza de guerrero y a las constantes batallas que debe enfrentar, Goku ha pasado largos periodos de tiempo alejado de sus hijos. Por lo mismo, se ha mostrado distraído o desinteresado en las actividades cotidianas de sus hijos, priorizando su entrenamiento o las peleas.

No está demás decir que casi no tiene experiencia criando. Goku no tuvo una figura paterna propia y, por lo tanto, carece de experiencia en la crianza de niños. Esto lo ha llevado a cometer algunos errores en su rol de padre y depender bastante de terceros. De hehco, ha permitido que personajes como Piccoro o Vegeta, tomen un rol más activo en la crianza de sus hijos.

En esta ocasión, en Sensacine destacaron cinco momentos en los que el rol paternal de Goku quedó bastante en entredicho.

Cinco momentos en los que Goku demostró ser una pésima figura paterna

1. Ausente en nacimientos

Goku no estuvo presente en el nacimiento de ninguno de sus dos hijos. En Dragon Ball Super, se revela que nunca antes había visto nacer a un bebé y no tiene idea de cómo ocurre de manera natural. Esto repite el patrón de su padre, Bardock, quien tampoco estuvo en su nacimiento por estar entrenando.

2. Ignorando las aptitudes de Gohan

Uno de los mayores errores de Goku es asumir que Gohan solo quiere pelear, sin comprender sus otros intereses. Si bien Gohan disfruta del entrenamiento, Goku ignora su inteligencia y lo presiona para convertirlo en un guerrero.

3. Ayudando a Cell

En una decisión cuestionable, Goku le da una Semilla del Ermitaño a Cell durante su batalla. Aunque no lo hace con mala intención, no consulta con Gohan antes de actuar. Esto frustra al joven, quien siente que su padre lo debilitó y luego lo obligó a pelear.

4. Poniendo en riesgo a Goten y Trunks

Goku y Vegeta son responsables de despertar a Majin Buu, pero en lugar de asumir la responsabilidad, dejan que Goten y Trunks, dos niños, lo enfrenten. Esta decisión demuestra una gran irresponsabilidad por parte de ambos Saiyajin.

5. Subestimando a Gohan en Dragon Ball Super

La relación entre Goku y Gohan se deteriora en Dragon Ball Super. Goku hace comentarios despectivos sobre la falta de interés de Gohan en las peleas y, en el manga, incluso parece feliz de no invitarlo al Torneo de Poder.