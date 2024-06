McDonald’s retira su sistema de IA tras una serie de errores... como añadir ketchup a los helados

McDonald’s es una de las cadenas de comida rápida más icónicas de la actualidad. Fundada en 1940 por los hermanos Richard y Maurice McDonald en California, Estados Unidos, a la fecha se ha convertido en un gigante global de la comida rápida, con más de 36 mil restaurantes en más de 100 países. Y cómo no, durante todas estas décadas la cadena ha ido implementando ciertos cambios y actualizaciones, no sólo a su menú, sino también en la forma en cómo trabajan. Por eso que haya incorporado la inteligencia artificial a sus locales de comida no pareció una decisión fuera de lo racional.

¿El problema? Desde su implementación, comenzaron a circulan múltiples videos en redes sociales mostrando errores insólitos de la IA, como agregar kétchup a pedidos de helado o transformar un vaso grande de té helado en nueve vasos pequeños.

¿Qué está pasando en McDonald’s?

McDonald’s es precisamente una cadena de comida rápida conocida por ser pionera en innovaciones tecnológicas dentro de la industria. No obstante, decidió suspender el uso de una inteligencia artificial para la toma de pedidos en su servicio de autoservicio.

Según trascendió, esta decisión afecta a más de 100 establecimientos en Estados Unidos donde se estaba implementando esta tecnología desde 2021 . Pero volvamos al comienzo: Inicialmente, la cadena de comida rápida había implementado un sistema desarrollado en colaboración con IBM para permitir que los clientes realizaran sus pedidos mediante voz sin necesidad de interactuar con un humano. Pero pese a la innovación, la experiencia no ha sido completamente positiva.

De acuerdo con un correo interno filtrado y reportado por Restaurant Business, McDonald’s notificó a los restaurantes involucrados que el sistema de toma de pedidos por voz se desactivaría definitivamente el próximo 26 de julio. Y es que la empresa realizó una “revisión reflexiva”, optando finalmente por terminar su asociación actual con IBM en este proyecto.

Eso sí, se estima que el sistema logró procesar correctamente el 85% de los pedidos , pero en uno de cada cinco casos se requirió intervención humana para corregir errores, según reveló una investigación de Business Insider.

Con todo, pese a la pausa, McDonald’s no cierra la puerta a futuras implementaciones de inteligencia artificial en sus procesos. La compañía afirmó en el mismo comunicado que continúa viendo “enormes oportunidades en el avance de nuestra tecnología” y que seguirá evaluando otras soluciones de IA de voz que podrían implementarse a largo plazo.

Por su parte, IBM indicó que su tecnología de voz ya fue adquirida por otras cadenas de comida rápida , demostrando que el interés en esta forma de automatización sigue siendo alto en la industria (pese a los errores de su primera generación).