De amigo virtual a maestro de la lente: Así es la nueva vida del creador de MySpace

¿Recuerdas MySpace? Ese sitio lanzado en 2003, y considerado como una de las primeras redes sociales de la historia . El mismo lugar en que publicábamos nuestras fotografías, podríamos compartir música y personalizar nuestros perfiles. Cuna de los Scene Queen, Emos y Hardcore, y que por muchos años prosperó permitiendo a los usuarios publicar blogs, fotos y vídeos, y conectar con amigos.

PUBLICIDAD

Su apogeo fue entre 2005 y 2008, pero luego los tiempos cambiaron. Llegaron nuevos competidores como Facebook o Twitter, y las personas comenzaron a migrar hacia otras plataformas. Los avances de internet trajeron consigo muchas novedades, y MySpace terminó relegado al olvido.

¿Qué fue del creador de MySpace?

Considerado uno de los primeros magnates tecnológicos de la década, Tom Anderson creó esta red social junto a Chris DeWolfe y Jon Hart. ¿Su objetivo? Introducir el concepto de “amigo en línea”, con Anderson como el primer amigo predeterminado para todos los nuevos usuarios.

Su imagen sonriente, frente a una pizarra blanca, se convirtió en un ícono cultural de principios de los 2000 . Y todos quienes tuvieron alguna vez una cuenta, saben de lo que hablamos.

El creador de MySpace, Tom Anderson, habla sobre Instagram. Alguien le dice: “Sí, habla el tipo que no pudo mantener viva una red social”. Este responde: “Lo dice el tipo que vendió MySpace por 580 millones de dólares mientras tú te esclavizas e

Pues bien. En el apogeo de MySpace, en 2005, la plataforma fue adquirida por News Corp de Rupert Murdoch por 580 millones de dólares. Aunque los detalles financieros exactos para Anderson no son claros, se sabe que la venta le permitió retirarse con una fortuna considerable en 2009 , dejando atrás su rol como presidente del consejo de administración.

Poco después, en 2011, Specific Media Group y Justin Timberlake adquirieron MySpace por sólo 35 millones de dólares, una fracción de lo pagado por News Corp, señalando un descenso notable en la valoración de la plataforma.

Volviendo a la vida de Anderson, después de alejarse del mundo tecnológico, el joven magnate descubrió su pasión por la fotografía en 2010 , una vocación que pronto se transformó en el centro de su vida. Renunció a todas sus responsabilidades anteriores y decidió dedicarse a viajar por el mundo capturando imágenes que compartía en su perfil de Instagram, “myspacetom”, donde publica desde paisajes del Gran Cañón hasta escenas urbanas de Singapur.

PUBLICIDAD

Anderson, en entrevistas, ha expresado poco interés en regresar a la tecnología, pero mantiene una mente abierta hacia el futuro. “Nunca diré nunca, porque me gusta pensar que cualquier cosa puede pasar. No sé exactamente a dónde me llevará mi vida”, comentó una vez.