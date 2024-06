¿Hablar con tu ‘yo’ del futuro? El nuevo proyecto del MIT lo hace posible gracias a la IA

Desde su fundación, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha sido una cuna de innovación y avances, destacando su contribución en la ciencia y en la tecnología . La creación de materiales ultra ligeros para la industria aeroespacial, investigaciones en energías renovables, el desarrollo de algoritmos que pueden predecir enfermedades a partir de datos genéticos, son sólo algunos casos que demuestran sus constantes avances.

Y en el campo de la inteligencia artificial, esta casa de estudios también ha jugado un rol importante. Ejemplo de ello es su reciente IA llamada Future You, que ofrece a los usuarios la oportunidad de interactuar con una versión de sí mismos en el futuro.

Qué es Future You AI

Hablamos de una inteligencia artificial ideada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y que se enmarca dentro de los últimos progresos tecnológicos desarrollados para beneficiar sectores relacionados al ámbito personal y psicológico .

En palabras simples, Future You crea una simulación realista de cómo podría ser el usuario a los 60 años, utilizando una fotografía actual para generar una imagen envejecida y dialogar desde la perspectiva de un futuro hipotéticamente posible. ¿Su objetivo? Promover la introspección y la planificación a largo plazo entre los usuarios.

Según explica el MIT, esta inteligencia artificial utiliza respuestas a preguntas sobre la vida actual del usuario, sus experiencias pasadas y aspiraciones futuras, alimentadas con ChatGPT -3.5 , para crear memorias sintéticas que reflejan una narrativa coherente sobre la vida del usuario. Así, luego de una prueba realizada con 334 voluntarios, la mayoría reportó sentirse con menos ansiedad y, en contraste, más conectados con sus vidas después de interactuar con su versión futura.

Pat Pataranutaporn, investigador del Media Lab del MIT y parte del equipo de Future You compuesto por otros siete profesionales, destacó la intención del proyecto: “Aunque todavía no tenemos una máquina del tiempo, podemos hacer algo que realmente capture la magia de una máquina del tiempo. No sólo queríamos desarrollar tecnología; queríamos cultivar una práctica que ayudara a las personas a hacer una pausa , participar en la introspección y reflexionar verdaderamente mientras conversaban con su yo futuro simulado”.

Con todo, a pesar de los beneficios psicológicos, los investigadores advierten sobre los riesgos de esta hiperrealidad ofrecida por la IA . Los peligros incluyen la posibilidad de que las proyecciones futuras influyan de manera negativa en las decisiones presentes, el respaldo involuntario a comportamientos negativos o una hiperpersonalización que podría distanciar a las personas de sus relaciones humanas.