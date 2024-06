Elon Musk ríe último: Accionistas de Tesla confirman histórico pago directo a su bolsillo

El polémico multimillonario Elon Musk hace noticia prácticamente cada semana. Gracias a las empresas que dirige, como X, SpaceX y Tesla Motors, su nombre constantemente aparece en los periódicos. Y ahora es el caso de su compañía de vehículos eléctricos, la misma en la que asumió el rol de CEO en 2008, y que ha estado en la palestra en el último tiempo por polémicas tanto dentro como fuera de sus oficinas.

Pero hoy les compartimos una noticia feliz... Para Elon. ¿La razón? En una reciente junta de accionistas en Austin, Texas, los accionistas de Tesla ratificaron una compensación significativa para el CEO . Suma que asciende a aproximadamente 50.000 millones de dólares.

Tesla. La compañía actualmente tiene fábricas en Alemania, China y Estados Unidos. (AP/Especial)

Elon Musk aumenta su fortuna

La instancia fue clave para resolver ciertos aspectos al interior de Tesla. Por ejemplo, marcó la aprobación de la transferencia del registro corporativo de la compañía a Texas , reflejando cambios estratégicos importantes para la empresa.

Durante la junta, Musk expresó su gratitud y afecto hacia los accionistas con un entusiasta “Maldita sea, los amo”, destacando que Tesla posee “el grupo de accionistas de base más extraordinario”. Y es que a pesar de la oposición de importantes inversores institucionales, incluidos los dos mayores fondos de inversión de Estados Unidos y el fondo soberano de Noruega, la mayoría de los accionistas mostró su rotundo apoyo a Musk.

Recordemos que la compensación aprobada se deriva de un acuerdo alcanzado en 2018 y que estipulaba que Musk recibiría sobre 20.3 millones de acciones si Tesla lograba ciertos objetivos de mercado y de ingresos. La suma total de la compensación depende del valor de las acciones de Tesla en el momento en que Musk decida ejercer estas opciones , lo que llevó a fluctuaciones en el monto final entre 45.000 y 56.000 millones de dólares.

¿El problema? Recientemente se cuestionó la legalidad de estos pagos , cuando un tribunal de Delaware dictaminó en febrero de este año que el Consejo de Administración de Tesla, que originalmente aprobó el acuerdo, no era completamente independiente y que los accionistas no habían recibido información completa y veraz sobre el acuerdo.

Así que, aunque la aprobación de los accionistas en la reciente votación refuerza el argumento a favor de que Musk reciba su histórica compensación, aún se requiere la aceptación final del tribunal para proceder con el pago.

Y cómo no, el cambio de registro de Tesla de Delaware a Texas tendrá implicaciones significativas. Delaware es conocido por su ‘Court of Chancery’, un sistema judicial que trata demandas corporativas de manera especializada, mientras que Texas no cuenta con un sistema judicial separado para casos corporativos, lo que podría influir en cómo se manejan las regulaciones y demandas corporativas en el futuro para Tesla.