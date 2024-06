Boox lanzó las tablets Android con las pantallas eInk más compactas y ligeras hasta ahora

La versión de 10,3 pulgadas de la ylus serie BOOX Go

BOOX anunció el lanzamiento de su nueva línea de dispositivos Android para lectura. La serie Go incluye dos modelos, el Go Color 7 y el Go 10,3″, que se posicionan como los más compactos y ligeros de la marca hasta la fecha.

Con esta nueva oferta, BOOX busca ampliar su gama de productos para satisfacer las necesidades tanto de lectores ávidos como de usuarios creativos.

Go Color 7: La lectura a color a tu alcance

El Go Color 7 se presenta como un eReader accesible que busca acercar la tecnología eInk a color de alta velocidad de BOOX a un público más amplio. Su pantalla de siete pulgadas lo convierte en un dispositivo ideal para quienes buscan un lector compacto y portátil.

Una de las principales características del Go Color 7 es su pantalla eInk a color Kaleido 3, la misma que ya pudimos ver en la BOOX Note Air 3C. Esta tecnología ofrece una experiencia de lectura similar al papel, con la ventaja de poder mostrar imágenes y gráficos a color.

Esto resulta especialmente útil para la lectura de cómics, revistas y libros ilustrados. Además, su alto refresco garantiza una navegación fluida y una mejor interacción con el contenido.

En cuanto al software, ambos modelos funcionan con Android 12, personalizado con una interfaz propia de BOOX diseñada para optimizar la experiencia de uso en dispositivos con pantalla de tinta electrónica.

BOOX Go El lector BOOX Go de 7 pulgadas en color negro

Go 10,3″: Una herramienta para mentes creativas

El Go 10,3″ está dirigido a usuarios que buscan algo más que un simple eReader. Su pantalla de diez coma tres pulgadas lo convierte en un dispositivo ideal para leer, dibujar, esbozar y tomar notas. Su diseño ultrafino lo hace fácil de transportar, lo que lo convierte en una herramienta versátil para creativos en movimiento.

El Go 10,3″ también cuenta con una pantalla eInk de alta resolución, que garantiza una excelente calidad de imagen y una experiencia de escritura natural. Además, es compatible con un lápiz óptico, permitiendo a los usuarios realizar anotaciones precisas y detalladas.

Esta combinación de características lo hace especialmente útil para diseñadores, arquitectos y cualquier profesional que necesite una herramienta digital para plasmar sus ideas.

Lo que importa: Precio y disponibilidad

Ambos dispositivos estarán disponibles a partir del jueves 6 de junio. El Go Color 7 tendrá un precio de 215 dólares, mientras que el Go 10,3″ se venderá por unos 377 dólares.

Estos precios hacen que los nuevos productos de BOOX sean una opción atractiva tanto para lectores como para creativos que buscan dispositivos de alta calidad a un precio razonable.

Los nuevos tablets de BOOX se pueden comprar a través de la tienda online oficial de la marca y próximamente también estarán disponibles en otros canales de distribución.