Meta usará tus fotos para entrenar a su IA: Cómo cambiar la configuración antes de que sea tarde

Meta, la empresa tecnológica de Mark Zuckerberg, es dueña de populares redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram. En paralelo, trabaja para mejorar sus servicios por medio de inteligencia artificial (IA), con un enfoque centrado en funciones avanzadas de interacción y personalización de contenidos. Por ejemplo, la IA de Meta ayuda a filtrar o eliminar contenido inapropiado de manera automática , y también se encarga de recomendar contenidos y anuncios específicos para cada persona.

Pero aún les queda un largo camino que recorrer para alcanzar a sus competidores en el campo de la IA, como OpenAI o Google. Es por eso que a partir del 26 de junio de 2024, Meta comenzará a utilizar datos de usuarios de Facebook e Instagram , incluidos videos y fotos, para entrenar su inteligencia artificial generativa.

¿Cómo proteger mis datos?

El anuncio inmediatamente comenzó a generar debate y preocupación entre los usuarios de estas redes sociales, debido al uso no autorizado de información personal y especialmente porque las opciones para rechazar esta medida no están disponibles para los usuarios en Latinoamérica, a diferencia de Europa y algunas ciudades de Estados Unidos donde sí es posible restringir el uso de datos personales.

Por eso, un medio argentino se contactó con Meta para saber cómo ayudar a las personas latinas a proteger su privacidad . Al respecto, la compañía tecnológica afirmó que en Latinoamérica estas medidas aún no están activas, pero dio detalles sobre cómo funciona el proceso.

Los usuarios de lugares donde la opción está disponible pueden restringir el uso de sus datos a través de un proceso bastante simple . En Instagram, por ejemplo, los usuarios deben ir a su perfil personal, seleccionar el menú de la esquina superior derecha, entrar en “Información” y luego en “Política de privacidad” para finalmente seleccionar la opción “Oponerte al uso de tu información para la IA en Meta” y completar con formulario para terminar con el tratamiento de sus datos.

En Facebook el proceso es similar, pero se accede a través de “Configuración y privacidad”, “Configuración”, “Política de privacidad” y finalmente “Derecho a objetar”, donde se debe llenar un formulario detallando las razones para no usar los datos en la IA.

Como es de esperar, los riesgos asociados a esta práctica incluyen el manejo de información de menores de edad y material íntimo , así como la capacidad de Meta para procesar datos de personas que no tienen un perfil activo. Si bien sólo usarán la información pública y no la privada como los chats, hay quienes prefieren no regalar este tipo de datos personales.

Y si eres de los que completaron el formulario para no ser parte de las pruebas de IA de Meta, debes saber que si otra persona comparte una foto en la que apareces o si alguien te menciona en sus publicaciones o descripciones de la foto, la compañía de igual forma usará tus imágenes.