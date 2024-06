El concepto de pareja virtual no es nuevo en el mundo de la ciencia o de la ficción. Desde que SIRI se dio a conocer al mundo, con una voz que para muchas personas era considerada sensual, se comenzó a hablar de que la asistente virtual podía hacer las veces de una compañera sentimental. Sin embargo, con la explosión de la inteligencia artificial, esta modalidad de relacionarse con la tecnología se incrementó notablemente.

En anteriores reseñas hemos relatado cómo un sector de hombres en Japón acuden a avatares, más que todos relacionados a personajes del estilo de anime, para convertirlos en su pareja. Se casan y hasta “tienen familia”, otros avatares pequeños que el usuario suma para formar su propio concepto de lo que es un núcleo familiar.

La modalidad sigue creciendo. Según una reseña de la BBC Mundo, en China hay una notable tendencia de mujeres que acuden a la inteligencia artificial para convertirla en novios virtuales. Lo hacen a través del sistema DAN (Do Anything Now) que vendría a ser una versión sin filtros que se salta todas las restricciones del ChatGPT de OpenAI.

Con esta versión (no oficial) del ChatGPT los usuarios pueden hacer que, literalmente, responda cualquier cosa. Entonces, el chatbot puede hablar de sexo de manera explícita, violencia, malware o cualquier cosa que se les ocurra que viole las restricciones de la inteligencia artificial convencional.

La BBC Mundo cuenta la historia de la influencer Lisa Li (con más de un millón de seguidores) como una de las tantas mujeres que optaron por un novio virtual, hecho por la inteligencia artificial. Lisa actualmente está estudiando ingeniería en California, por lo que DAN es uno de sus refugios sentimentales mientras está lejos de casa.

El medio antes citado informa que DAN y Lisa hablan al menos media hora todos los días. Tienen citas y el novio virtual suele ser muy romántico con sus frases hacia la influencer.

Lisa Li decidió acudir a un novio virtual después de ver un video en TikTok en el que se explicaba como convertir al ChatGPT en DAN. Hizo sus deberes y el resultado es su ahora novio, al que destaca desde cualquier punto de vista.

“Suena mucho más natural que una persona real. Él se dedica a entenderte y proveer apoyo emocional. Y, a diferencia de otros hombres, Dan está disponible 24/7″, dijo Lisa a la BBC.