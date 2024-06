Bill Gates abre su corazón con los graduados de Arizona: Estos son sus 5 consejos más valiosos

Bill Gates es uno de los hombres más millonarios del mundo gracias a Microsoft, empresa que ayudó a cofundar y que revolucionó a la industria tecnológica con su visión por hacer la computación algo accesible. Y si bien ya no preside la empresa que vio nacer, hoy el magnate se dedica a su Fundación Bill y Melinda Gates, en la que ha invertido miles de millones de dólares, junto con servir de inspiración para muchos jóvenes que tienen la suerte de contar con su presencia en actos oficiales.

Tal fue el caso de la Universidad de Arizona del Norte, casa de estudios que recientemente recibió su célebre visita en el marco de una ceremonia de graduación. En la instancia, Gates aprovechó de dar un inspirador discurso, en el que compartió experiencias personales y ofreció consejos valiosos a los jóvenes graduados.

Los 5 consejos de Bill Gates

Este evento fue destacado por el multimillonario en su blog personal GatesNotes bajo el título “5 cosas que me hubiera gustado escuchar en la graduación que nunca tuve”, refiriéndose a su propia decisión de dejar la universidad para fundar Microsoft.

Así, durante el discurso Bill Gates reveló un error de su juventud del que se arrepiente profundamente : la tendencia a trabajar sin descanso y cómo esto afectó su vida personal y profesional. “Cuando tenía tu edad, no creía en las vacaciones. No creía en los fines de semana. Empujé a todos los que me rodeaban a trabajar muchas horas”, reflexionó.

En la misma línea, recordó cómo en los primeros días de Microsoft vigilaba quién salía temprano y quién se quedaba hasta tarde revisando los automóviles estacionados en la empresa. “Pero a medida que crecí, y especialmente cuando me convertí en padre, me di cuenta de que en la vida hay más que trabajo”, acotó, añadiendo que aprendió la importancia de tomar descansos y valorar la vida más allá del trabajo, aconsejando a los jóvenes a tomar tiempo para nutrir sus relaciones y celebrar sus logros.

Además de este aprendizaje, Gates entregó otros consejos durante su discurso. Por ejemplo, habló sobre entender que la vida no es un acto único y que está bien cambiar de opinión o tener una segunda carrera. Añadiendo que “no sólo está bien cambiar de opinión o tener una segunda carrera... puede ser algo muy bueno”.

También enfatizó en que confundirse es natural y que es fundamental aceptar lo que no se sabe para aprender cosas nuevas. “Pensé que sabía todo lo que necesitaba saber cuando dejé la universidad. Pero el primer paso para aprender algo nuevo es aceptar lo que no sabes, en lugar de centrarte en lo que sí sabes”, sentenció.

“Casi todo lo que he logrado se debe a que busqué a otras personas que sabían más. La gente quiere ayudarte. La clave es no tener miedo de preguntar”, agregó el magnate sobre la importancia de pedir ayuda y colaborar con otros que puedan tener más conocimiento.

Otro consejo destacado fue buscar trabajos que resuelvan problemas significativos , aprovechando los avances en ciencia y tecnología que facilitan hacer una diferencia en el mundo. “Cada día surgen nuevas industrias y empresas que le permitirán ganarse la vida y marcar la diferencia, y los avances en ciencia y tecnología han hecho que sea más fácil”, dijo Gates.

Finalmente, el filántropo habló sobre el poder de la amistad y cómo las relaciones pueden ser una fuente de apoyo , compartiendo su propia experiencia con Paul Allen, con quien fundó Microsoft: “No subestimes el poder de la amistad”, expresó.