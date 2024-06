Aprende a limpiar tu Gmail con estos trucos para eliminar los correos spam

En el mundo digital, los correos basura o spam son un problema persistente. Día a día abarrotan nuestras bandejas de entrada con mensajes irrelevantes, promociones o incluso estafas , como los intentos de phishing que buscan engañar a los usuarios para que revelen su información personal o financiera. Afortunadamente, a la fecha existen distintas formas de filtrar este tipo de mensajes , ayudándonos a gestionar correos sospechosos o al menos los que podrían considerarse como un riesgo.

Por ejemplo Gmail, el correo electrónico de Google, cuenta con diferentes funciones y trucos para cuidar nuestras casillas de los mensajes spam, proporcionando mayor seguridad y privacidad a la vez que mantenemos nuestras bandejas de entrada limpias y organizadas.

Cómo manejar el spam en Gmail

Ya sea para evitar distracciones o pérdidas de información, gestionar los correos spam en Gmail es una buena práctica en el mundo digital. Por eso, existen diferentes métodos que pueden ayudarte en esta labor.

Por ejemplo, una solución popular y directa es CleanFox, una aplicación que permite a los usuarios de iOS y Android gestionar automáticamente sus bandejas de entrada . ¿Cómo lo hace? Pues CleanFox escanea los correos para identificar frases y palabras típicas del spam, como “ganar dinero rápido” o “descarga gratuita”, permitiendo una limpieza rápida y efectiva de estos molestos mensajes.

Pero si lo que queremos es ya no recibir más correos spam recurrentes, puedes pinchar la opción de desuscribirte a los correos no deseados seleccionando la opción disponible en la bandeja de entrada. Este proceso puede resultar lento, por lo que existe otra herramienta que puede resultar útil: Trimbox, una extensión gratuita de Chrome diseñada para ayudarte a cancelar suscripciones no deseadas con facilidad . Básicamente, esta extensión detecta todas las listas de correo a las que estás suscrito y permite cancelarlas con un solo clic.

En cuanto a las funciones de Gmail, la que más destaca es su opción de eliminar correos en masa directamente desde su versión web . Para ello sólo necesitas seleccionar todos los correos en tu bandeja de entrada y envíalos a la papelera con un solo clic y enviarlos a la papelera, una solución práctica para limpiar rápidamente tu cuenta y empezar de cero.

En adición, siempre se recomienda marcar los correos como spam manualmente, ayudando así a entrenar el filtro de Gmail y para mejorar su capacidad para bloquearlos en el futuro. Si envías al spam un remitente, es probable que la próxima vez ya no te llegue en el buzón principal. Y así, a la larga, podrás disfrutar de un correo electrónico limpio.