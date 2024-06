Windows 10 se acerca a su fin: qué hacer cuando tu computadora pierda soporte

¿Recuerdan cómo fu la transición de Windows 8.1 a Windows 10? Muchos la recibimos con relativa alegría, ya que esa versión del sistema operativo de Microsoft nunca fue lo suficientemente estable como para disfrutarla a plenitud. Desde entonces muchos gozamos de una excelente plataforma, pero todo eso está por llegar a su fin y tenemos que empezar a pensar qué sucederá cuando finalice su ciclo de soporte técnico.

El 14 de octubre de 2025, la empresa cofundada por Bill Gates finalizará el soporte para Windows 10. Esto significa que ya no se lanzarán actualizaciones de seguridad ni parches para este sistema operativo. Esto no significa que toda PC con Windows 10 dejará de funcionar, por el contrario, las cosas seguirían exactamente igual a como lo son ahora, pero ya no contará con actualizaciones de seguridad, por lo que será más vulnerable a malware y otras amenazas.

La evolución de todo será similar a como lo que vimos con Windows 7. Durante un año o dos las cosas seguirán sin exigir cambios, pero luego el Sistema Operativo quedará demasiado rezagado, a un grado suficiente como para plantearse la necesidad de hacer algo. Aquí presentamos algunas alternativas.

¿Qué puedes hacer para prepararte para el fin del soporte de Windows 10?

Contratar el programa llamado Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU)

Microsoft ofrece un programa llamado Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU) para empresas y organizaciones que necesitan seguir usando Windows 10 después del final del soporte. Este programa es de pago y proporciona actualizaciones de seguridad durante un tiempo limitado.

La mala noticia es que la compañía ofrece esta alternativa sólo a compañías con un grupo determinado de equipos en una misma red, no está disponible para usuarios individuales.

Comprar una computadora nueva

Archivo - Ordenador con portátil con Windows 11 MICROSOFT - Archivo (MICROSOFT/Europa Press)

Si tu PC ya tiene algunos años de antigüedad, este cierre de ciclo con Windows 10 puede ser la excusa perfecta para dar el salto y actualizar a una nueva. Las computadoras nuevas vienen con Windows 11 preinstalado, lo que significa que recibirán actualizaciones de seguridad y soporte durante varios años más.

Actualizar a Windows 11 si tu PC lo permite

Muchos quedamos traumatizados por lo que sucedió con el salto de Windows 7 a Windows 8 que fue horrible. De hecho en un inicio Windows 11 también tenía toneladas de problemas, fallos y bugs. Pero a estas alturas todo se ha normalizado lo suficiente como para perder la preocupación de ello.

Si tu PC cumple con los requisitos de hardware para Windows 11, puedes actualizar de forma gratuita y la propia computadora ya te habrá mandado una notificación para hacerlo. No hay que dudar en hacer la maniobra el próximo año a más tardar.

Igual puedes verificar si tu PC es compatible con Windows 11 con la herramienta de comprobación de compatibilidad de Microsoft.

¿Qué tal dar un salto a Mac o Linux?

MacOS Monterey APPLE

Seremos sinceros, estas restricciones de Sistemas Operativos que nos obligan a comprar un equipo nuevo en buena medida inició con Apple y Steve Jobs, pero igual podemos evaluar algunas alternativas de la competencia si odiamos la experiencia con Windows 10.

Linux es un sistema operativo de código abierto que es gratuito y seguro. Es una buena opción para usuarios que buscan una alternativa pero no quieren comenzar a gastar en dispositivos Apple, que son más demandantes que una PC.

Puedes comenzar con una distribución fácil de usar como Ubuntu o Mint si la inquietud es la suficiente, o bien comenzar a usar MacOS.