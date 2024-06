Ultraliviano, poderoso, doble pantalla y poco más de un kilo y medio: así es el Asus Zenbook Duo 2024

¿Sientes que te falta una pantalla extra? Pues ahí te van dos. El Asus Zenbook Duo 2024 es un equipo versátil. Al más puro estilo de la frase “sé lo que quieras ser” de Barbie, este notebook ultra liviano de Asus te plantea un “úsalo como más te acomode”. Su peso de 1,65 kg total, te harán preguntarte si está en la mochila, porque no es robusto ni pesado, pero tiene la potencia necesaria para competir con notebooks “más grandes”. ¿Lo mejor? La doble pantalla que te permitirá darle el aspecto que más te acomode a la hora de trabajar o entretenerte. ¡Vamos a revisar sus detalles!

PUBLICIDAD

Asus Zenbook Duo 2024

El Asus Zenbook Duo perfecciona la fórmula de la computadora portátil de pantalla dual con dos magníficas pantallas OLED de 14 pulgadas y sorprende con su excelente destreza multitarea y su gran potencia. Ahora, si tan solo Microsoft pudiera mejorar la compatibilidad de Windows 11 con esta maravilla de dispositivo, sería ideal. Pero aún así: funciona increíble. ¿Una tendencia en crecimiento?

Análisis general del Asus Zenbook Duo 2024

A lo largo de los años han existido curiosas funciones y diseños que, por llamativo que sea, han quedado atrás. Los televisores 3D, los computadores casi de bolsillo (netbooks), y tal vez hasta los teléfonos plegables vayan a ese camino, aunque han logrado sobrevivir un buen tiempo. Al observar al Asus Zenbook Duo, uno se hace la misma pregunta. ¿Será un concepto permanente en el tiempo? ¿Necesitamos algo así?

Asus Zenbook Duo 2024

Tal vez a primera vista te genera la misma reacción que los dispositivos mencionados, pero en el momento en que comienzas a trabajar con el equipo, te das cuenta que el tu nivel de productividad aumenta. Responde a una necesidad, y te optimiza como usuario.

Estás viendo una de las mejores computadoras portátiles de 2024. Y es así de directo, porque por un lado tiene una gran potencia y por otro, al tener dos pantallas OLED 3K de 14 pulgadas a tu disposición, todo es posible. Por ejemplo, para editar o para tareas de procesamiento de datos, usarlo como un “libro” frente a ti y el teclado abajo te hace sentir como “Jim Carrey” y aquella memorable escena en que juega a ser Dios y responde plegarias en segundos. Todo fluye mejor.

Hablemos de las pantallas

Zenbook Duo ha recorrido un largo camino desde sus incómodos años iniciales. Desde la extraña segunda pantalla táctil en la plataforma inferior, hasta esta evolución que observamos ahora, Asus ha apostado por la delicia de la pantalla dual con un segundo panel OLED.

Con dos pantallas OLED 3K de 14 pulgadas y 120 Hz, puedes ampliar instantáneamente tu espacio de trabajo hasta 19.8 pulgadas.

PUBLICIDAD

OLED se ha convertido en el pan de cada día de Asus, y con una frecuencia de actualización de 120 Hz, todo se siente lleno de colores vivos (y vivo). Para jugar, editar e incluso ver multimedia, bien. La versatilidad de las oportunidades de multitarea hace que sea un sueño utilizarlo en todos los flujos de trabajo, y lo será para ti también. O puedes combinarlo con ocio: traerte con Netflix en la pantalla superior mientras escribes en la inferior.

Asus Zenbook Duo 2024

Potencia del equipo

El rendimiento excepcional está garantizado con un procesador Intel Core Ultra 9 impulsado por IA y una memoria LPDDR5x de 32 GB, además de un SSD PCIe 4.0 de hasta 2TB. Junto con un software inteligente dedicado.

Dato no menor: cuenta con Xe Super Sampling (XeSS): mejora de juegos basada en IA para una jugabilidad más fluida, Intel Arc iGPU establece un nuevo punto de referencia para informática de alto rendimiento y gráficos excepcionales.

A diferencia de otras computadoras portátiles de doble pantalla como Lenovo Yoga Book 9i y HP Spectre Fold, acá no escatimaron en los componentes importantes solo por tener un diseño bonito y novedoso. Es decir, obtienes lo último en componentes internos gracias a los chips Intel Core Ultra. Además, la calidad de construcción se siente mucho más sólida.

Asus Zenbook Duo 2024

Medidas, resistencia y peso: versatilidad

Es tan liviano, que cuesta recordar que lo traes encima. Tiene un peso total de 1.65 kg (3.64 lbs), que se divide entre peso del sistema: 1,35 kg y peso del teclado: 0,30 kg. No pesa nada. Además es pequeño: sus dimensiones son 31.35 x 21.79 x 1.46 ~ 1.99 cm.

Un dato no menor, y que aplica a todas las laptops de consumo de ASUS, es que cumplen con el estándar militar ultra exigente MIL-STD 810H en cuanto a fiabilidad y durabilidad. Se someten a un régimen de pruebas exigente que incluye pruebas extendidas para su funcionamiento en entornos hostiles. Esta es la corona de su versatilidad: ¿Pensabas que era un equipo frágil? Pues no. No solo es llamativo, sino que también poderoso y resistente.

Asus Zenbook Duo 2024

¿Batería? Bien, pero no brillante. Con un uso intensivo y laboral nos duró 7:30 horas. Casi una jornada laboral. Pero no hicimos tareas de edición compleja, por lo que te recomendamos tener esto presente si le vas a exigir un poco más al equipo.

Recordemos que en los distintos modos puedes usarlo como un laptop normal, usar ambas pantallas, ponerlo como un libro abierto y muchas otras formas gracias a una suerte de “soporte” que tiene en la parte posterior (similar, por ejemplo, al de una Nintendo Switch Oled).

Asus Zenbook Duo 2024

Conclusiones y perfil de usuario

¿Para quién es? Si prefiere una configuración de varios monitores para lograr la máxima productividad, esta es la computadora portátil para usted. Hay dos inconvenientes clave al usar una computadora portátil de doble pantalla. En primer lugar, la mayor cantidad de hardware de visualización parece haber comprometido la calidad de los altavoces, no suena tan bien, pero siempre puedes complementar con audio bluetooth. Y en segundo lugar, la duración de la batería tampoco es de las más brillantes: dos pantallas también consumen bastante.

Esa segunda pantalla afecta significativamente la longevidad de esa batería de 75 Wh, y Windows 11 todavía es un poco incómodo a veces al reaccionar a este hardware independiente de la orientación, independientemente de los ajustes de software que ha realizado Asus.

Pero este es el comienzo de algo grandioso. El comienzo de hacer portátiles de doble pantalla que realmente sean funcionales y donde no se sacrifica la potencia del equipo solamente por tener dos pantallas grandes. Sin duda, hay mucho que amar cuando se trata del Asus Zenbook Duo: todo se combina para crear una máquina de máxima productividad. Totalmente recomendado, le damos un 8/10.

Asus Zenbook Duo 2024

Porque el audio podría ser mejor, porque el precio igual es casi el doble que el de otras laptos ultra livianas con pantalla táctil (pero que no son “dobles”) y porque nos gustaría algo más de batería. Además, aún responde a un mercado no tan masivo de dispositivos llamativos y poderosos, pero “que llaman la atención” como los teléfonos plegables. Y la compatibilidad con funciones de Windows (no es culpa de Asus) podría ser mejor. Pero en la medida que vayan saliendo al mercado más opciones como esta y (tal vez) este estilo de notebooks con pantallas duales se masifiquen un poco más, varias de estas cosas tendrán respuesta. Esperaremos atentos.