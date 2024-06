Cómo decidir el mejor sistema de refrigeración AIO para nuestra PC gamer

En el mundo de la PC gamer, la temperatura es el enemigo número uno contra nuestra equipo y a su vez funge como esa delgada línea divisoria entre una grata experiencia con esta clase de computadoras o una pesadilla frustrante. Todo debido al simple hecho de que un procesador o tarjeta gráfica sobrecalentados pueden provocar desde caídas de rendimiento hasta daños permanentes en los componentes. Es aquí donde entran a la ecuación los sistemas de refrigeración líquida AIO (All In One), una solución que combina la eficiencia de la refrigeración líquida con la comodidad de un sistema preensamblado.

Si han tenido la inquietud de integrarse de lleno a la PC Master Race es probable que se hayan topado con este concepto, sin comprenderlo mucho, ya que la información disponible en la web se centra en su mayoría en vender el producto sin explicar a detalle y de manera clara cuáles son sus ventajas. Pero eso se termina aquí mismo, señores.

Hoy vamos a abordar los puntos más básicos sobre los sistemas de refrigeración líquida AIO para cualquier PC gamer, partiendo de lo más esencial y dándonos una idea de lo que puede abarcar en caso de tener la inquietud de invertir en algo así.

Lo más básico sobre tu PC gamer y la refrigeración líquida AIO (All In One)

En el mundo de la PC a estos dispositivos se les conoce a seca como AIO, derivado de la frase en inglés All In One, todo en uno, y para finalidades prácticas nos referiremos así cuando hablemos de ello en buen parte del artículo.

Imagen: Xataka | La refrigeración líquida AIO (All In One) puede ser un factor crucial para disfrutar al máximo de nuestra PC gamer sin freírla a media sesión. Aquí te damos los tips básicos.

En sí los AIO no son otra cosa más que un entramado de ventilación a base de líquidos que garantiza que nuestra computadora se mantendrá dentro de una temperatura óptima que no mermará su rendimiento ni fastidiará los componentes al correr la tarjeta gráfica, el procesador y otras piezas de hardware al ejecutar un juego o una programa muy demandante.

Los sistemas de refrigeración líquida AIO modernos están diseñados para un mantenimiento mínimo. La mayoría de los modelos solo requieren la limpieza ocasional del polvo de los ventiladores y el radiador. Mientras que otros AIO incluso cuentan con sistemas de llenado y purga sellados que eliminan la necesidad de manipular líquidos.

La primera reglas: revisar tu PC antes de comprar un AIO

Antes de comprar, siempre, absolutamente siempre, verifica que la AIO elegida sea compatible con tu placa base y socket del procesador. Los fabricantes suelen indicar una lista completa de plataformas compatibles en las especificaciones del producto y este sería el momento necesario para revisarla. Ya sea que conservemos la caja con los manuales o en internet.

El socket del procesador define la forma y el diseño de la placa base. Asegúrate de que la AIO elegida tenga un bloque de CPU compatible con tu socket específico, como Intel LGA 1700 o AMD AM4.

Otro factor a tomar en cuenta. Las AIO vienen en diferentes tamaños, desde modelos compactos de 120 mm hasta unidades masivas de 360 mm. El tamaño que elijas dependerá del espacio disponible en tu gabinete del CPU. Mide cuidadosamente el espacio disponible antes de comprar o no servirá de nada.

También, la potencia de refrigeración de una AIO se mide en vatios (W). En general, cuanto mayor sea el TDP (Thermal Design Power) de tu procesador, mayor potencia de refrigeración necesitarás. Ese dato lo puedes encontrar igual en el sitio web del fabricante.

Luego de ello podríamos decir que el tamaño del radiador es el factor principal que determina la potencia de refrigeración de una AIO. Un radiador más grande disipará más calor. Una AIO con ventiladores de alta calidad y poco ruidosos son esenciales para una mejor experiencia de gaming.

La instalación es sencilla con las herramientas adecuadas el precio ese el detalle

La instalación de una AIO suele ser un proceso sencillo que no requiere conocimientos técnicos avanzados. La mayoría de los fabricantes incluyen instrucciones detalladas en el manual del usuario y a veces hasta las herramientas para hacerlo.

Sin embargo el precio puede ser el factor que a muchos detenga. Ya que se trata de un accesorio para una PC que por sí misma ya es muy costosa. Pero vale la pena la inversión si vamos a usar programas muy demandantes y juegos extremos.

De modo que en el mercado encontraremos alternativas que van de los USD $60 a los USD $250. Hay para elegir, desde cosas accesibles como la Cooler Master MasterLiquid Lite 240 o la NZXT Kraken X52. Hasta módulos AIO más extremos como la Arctic Liquid Freezer II 240 o la ASUS ROG Strix LC 360 RGB.

Elegir la mejor refrigeración líquida AIO para tu PC gamer requiere considerar varios factores, como el mantenimiento, la compatibilidad, el rendimiento, el ruido y el precio.

Tenemos la esperanza de que este texto haya servido por lo menos como una guía inicial para dimensionar el panorama.