Elon Musk encuentra su “Talón de Aquiles” en X: un experto en IA lo dejó en ridículo ante millones de personas

Elon Musk es uno de los personajes más entretenidos de las redes sociales. A través de su cuenta de X vemos como opina prácticamente sobre cualquier tema y gana casi cualquiera de las decenas de discusiones en las que se mete a diario. Pero recientemente hemos visto como un experto en inteligencia artificial lo dejó en ridículo ante millones de personas.

El escenario fue el siguiente: Elon Musk quiere comenzar a impulsar su propia empresa de inteligencia artificial, entonces hizo un posteo en el que invita a los trabajadores del mundo de la tecnología a aplicar por un empleo en la compañía que creó hace meses.

“Únase a xAI si cree en nuestra misión de comprender el universo, que requiere una búsqueda de la verdad con el máximo rigor, sin importar la popularidad o la corrección política”, escribió el magnate sudafricano.

El mensaje de Elon Musk generó muchas respuestas, como de costumbre, pero una en especial llamó la atención, ya que vino de Yann LeCun, jefe científico de inteligencia artificial en Meta, investigador en IA, aprendizaje automático, robótica y profesor de la Universidad de Nueva York (NYU).

El experto, de forma cínica e irónica, respondió con el siguiente mensaje:

“Únete a xAI si soportas a un jefe que:

afirma que aquello en lo que estás trabajando se solucionará el próximo año (sin presión).

Afirma que lo que estás trabajando matará a todos y debe detenerse o pausarse (¡sí, vacaciones por 6 meses!).

Afirma querer una “búsqueda de la verdad con el máximo rigor”, pero arroja teorías de conspiración locas en su propia plataforma social”.

El mensaje de Yann hace referencia en que Elon Musk ha sido uno de los grandes críticos de los avances de OpenAI y otras empresas que tienen iniciativas de inteligencia artificial, y ahora él busca introducirse en el mismo campo, lo que sería una enorme contradicción.

Yann LeCun no parece tener nada en contra de Elon Muks, porque después dice: “me gustan sus coches, sus cohetes, sus paneles solares y su red de satélites. No me gustan mucho sus políticas vengativas, sus teorías de conspiración y sus exageraciones”.

Mientras todo esto sucedía, Musk era un simple espectador, ya que no tenía con qué darle al experto. Después lo atacó preguntándole “¿Qué ciencia había logrado en los últimos 5 años?” y el experto le respondió con un enlace que lo lleva a 80 publicaciones (papers) desde enero del 2022.

El CEO de Tesla, SpaceX, X, Neuralink y otras tantas empresas se quedó sin nada que decir y acudió al argumento de que Yann LeCun sólo “está siguiendo órdenes”.