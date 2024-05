Paso a paso: Así fue como Scarlett Johansson defendió su voz ante ChatGPT y Sam Altman

Scarlett Johanson vs. ChatGPT.

Hace unos días OpenAI anunció la nueva versión de su icónico modelo de lenguaje: GPT-4o, una actualización que promete llevar la inteligencia artificial a otro nivel y de manera mucho más democrática. No obstante, lo que parecía ser una gran semana para la compañía terminó por convertirse en una pesadilla mediática tras el lanzamiento de su nuevo asistente de voz, que incluía una opción inquietantemente similar a la voz de Scarlett Johansson.

Claramente la actriz de Avengers y tantas otras cintas no dudó al tomar medidas legales contra OpenAI debido a la similitud de la voz “Sky” con la suya . Pero esto no se remonta a 2024, puesto que reveló haber sido contactada por Sam Altman, CEO de la empresa tecnológica, en septiembre de 2023 para ser parte de dicho proyecto, oferta que la intérprete de “JoJo Rabbit” no aceptó.

Luego de presentar cinco voces para su nuevo asistente de voz, OpenAI parecía hacer historia al ser los primeros en estrenar una función con IA así de adelantada. ¿El problema? Scarlett Johansson, quien había rechazado una oferta previa para ser la voz del sistema, expresó su desconcierto y enfado al descubrir una sorprendentemente similitud tras el lanzamiento.

A raíz de aquello la actriz decidió tomar acciones legales, lo que llevó a que sus abogados se pusieran en contacto con Altman y OpenAI, demandando explicaciones y la retirada inmediata de la voz. Asimismo, Johansson comunicó mediante un mensaje en X - ex red social del pajarito - que, a pesar de su rechazo inicial debido a motivos personales, OpenAI procedió con una voz que era tan igual a la suya, que incluso ni sus amigos ni familiares pudieron diferenciarla.

Statement from Scarlett Johansson on the OpenAI situation. Wow: pic.twitter.com/8ibMeLfqP8 — Bobby Allyn (@BobbyAllyn) May 20, 2024

“En septiembre pasado, recibí una oferta de Sam Altman quien quería contratarme para dar voz al actual sistema ChatGPT 4.0. (...) Dijo que sentía que mi voz sería reconfortante para la gente . Después de mucha consideración y por motivos personales, rechacé la oferta”, escribió la intérprete de Viuda Negra.

Agregando que “cuando escuché la demostración publicada, quedé sorprendida, enojada e incrédula de que Altman usara una voz que sonaba tan inquietantemente similar a la mía, tanto que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia. Altman incluso insinuó que la similitud era intencional, tuiteando una sola palabra ‘her’, en referencia a la película en la que le di voz a un sistema de chat, Samantha, que forma una relación íntima con un humano”.

Y cómo no, en respuesta a la presión pública y tras recibir dos cartas solicitando explicaciones sobre el origen de la voz, OpenAI accedió a retirarla. Luego, Sam Altman extendió una disculpa formal hacia Johansson, aclarando que nunca fue su intención imitar su voz y que la actriz de doblaje que dio vida a “Sky” había sido seleccionada antes de cualquier comunicación con Johansson.

“La voz de Sky no es la de Scarlett Johansson y nunca tuvo la intención de parecerse a la de ella. (...) Elegimos a la actriz de doblaje detrás de la voz de Sky antes de comunicarnos con Johansson. Por respeto a ella, hemos dejado de usar la voz de Sky en nuestros productos. Pedimos disculpas a la Sra. Johansson por no habernos comunicado mejor y por cualquier confusión que esto haya causado”, decía su disculpa.

Sin embargo, la falta de claridad y el tuit de Altman con la palabra “ella”, solo añadió más controversia al asunto. Por eso, en su comunicado Johansson expresaba su sorpresa y descontento ante la situación, destacando la importancia de proteger su propia identidad en una era de deepfakes y manipulación digital.

Con todo, la controversia llegó en un momento crítico para OpenAI , que debió enfrentar renuncias de figuras clave como Jan Leike y Ilya Sutskever, quienes expresaron desacuerdos con la dirección de la empresa en términos de prioridades y seguridad, al mismo tiempo que este conflicto escalaba y que sigue sin terminar.