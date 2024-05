Donald Trump es un viajero del tiempo, según esta curiosa teoría conspirativa instalada en Internet

Donald Trump es nuevamente candidato (y favorito) en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que se celebrarán en noviembre de este 2024. Y con la reaparición de una de las figuras más polémicas de la política norteamericana regresan las siembre bienvenidas, y a veces inútiles, teorías conspirativas. No sabemos si sirvan para algo, pero lo cierto es que no podemos dejar de consumirlas. Las AMAMOS con locura por lo insólitamente lógicas que son, en el medio de su “sin sentido”.

Una que tiene años dando vueltas por Internet, es la que dice que Donald Trump realmente es un viajero del tiempo. El político y empresario no pertenece a nuestra época, ya que encontró un portal mágico para poder venir a nuestros tiempos a ser millonario, gobernar los Estados Unidos (un par de veces si se lo permiten), crear un show llamado The Apprenttice y salir en una película de Home Alone.

Cualquier de los que está leyendo esta reseña llegó hasta este punto por pura curiosidad, pero la realidad es que en su mente abunda la incredulidad. No los juzgamos, nosotros estamos igual. Pero presten atención porque las cosas que dice esta teoría conspirativa de que Donald Trump es un viajero del tiempo tienen mucho sentido.

La teoría sobre Donald Trump y sus “lógicas”

La situación inicia con un libro escrito en 1893 llamado Marvellous Underground Journey (Maravillosos viajes subterráneos), escrito por Ingersoll Lockwood. En líneas generales, trata de un chico que encuentra un portal mágico con el que viaja en el tiempo. El personaje que hace estas maravillas, por ahora imposibles para la ciencia) se llama Baron Trump. Aquí la primera coincidencia, porque el hijo del candidato y expresidente de los Estados Unidos se llama Barron Trump. ¿Intrigado? Nosotros también.

De acuerdo con lo que explica la divulgadora de esta teoría, una usuaria de X llamada @Isajedora, la segunda coincidencia es que el personaje tiene un mentor llamado Don, que como bien sabrán es el diminutivo de Donald.

La cosa se pone extraña al ver que siete años después de este libro, en 1900, el mismo autor saca una secuela llamada “The Last President”. Citamos: “el libro trata de un hombre muy rico que vivía en la famosa 5ª Avenida de Nueva York y que se presenta para ser presidente, aunque nadie esperaba que ganara”.

Esta secuela describe situaciones que ocurrieron en el inicio del primer mandato de Donald Trump: protestas por su triunfo, medidas radicales y el nombramiento de Mike Pence como vicepresidente. En el libro hay un Secretario de Agricultura llamado Lafe Pence.

El inventor de una máquina del tiempo

Los mitos urbanos dicen que Nikoa Tesla, uno de los padres modernos de la física, inventó una máquina del tiempo. Tras su muerte, en 1943, el gobierno de los Estados Unidos la habría confiscado y puesto bajo un total secreto de Estado.

Pero no la archivaron, habrían contratado a un equipo de ingenieros para analizarla.

¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando del republicano? El líder de este grupo era John G. Trump, abuelo de Donald Trump. Adiós.