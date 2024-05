Esta es la verdadera razón del por qué Goku nunca resucitó a su abuelo

Gohan, el abuelo de Goku y quien le presentó las bases de las artes marciales, era un hombre tranquilo, paciente y sabio. Era un maestro estricto pero justo, que siempre buscaba lo mejor para sus alumnos. A pesar de su fuerza, prefería resolver los conflictos a través del diálogo y la razón.

PUBLICIDAD

Jugó un papel fundamental en la formación de Goku como persona y como guerrero. Lo encontró como un bebé en una cápsula espacial que había caído a la Tierra y conmovido por la inocencia del niño, decidió criarlo como su propio hijo y entrenarlo en las artes marciales. Gohan le enseñó a Goku los fundamentos del combate, el control de su energía y la importancia de proteger a los demás.

Por sobre todo, sus enseñanzas le inculcaron a Goku los valores primarios que lo convertirían en un héroe legendario. Es por eso que muchos fanáticos se han preguntado: ¿por qué Goku nunca ha intentado resucitar a su abuelo Son Gohan?

A pesar de que tanto él como sus amigos han reunido las Esferas del Dragón en numerosas ocasiones, y teniendo la oportunidad de pedir tres deseos, la resurrección de Son Gohan nunca ha sido una de las peticiones.

El ciclo de la vida y el deseo de Son Gohan

La explicación oficial del por qué no se puede revivir a Gohan, al menos en la primera parte de la serie, está en las reglas de uso de las mismas esferas del dragón de la Tierra. No se puede revivir a una persona que lleve más de un año muerta. Para ese entonces el cuerpo ya no está en condiciones de regresar a la vida.

Sin embargo, y entendiendo que habían otras esferas en el universo que no tenían esa limitante, la verdadrea razón por la que Goku nunca ha resucitado a su abuelo es más sencilla de lo que se piensa: fue el propio Son Gohan quien se lo pidió. El abuelo de Goku, consciente del ciclo natural de la vida, donde los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren, decidió respetarlo. Consideraba que la resurrección alteraba el orden natural de las cosas.

De hecho, en un momento dado, Upa, otro personaje de la serie, contempló la posibilidad de resucitarlo gracias a las Bolas del Dragón. Sin embargo, Son Gohan le aseguró que era feliz en el otro mundo (cielo) y que estaba orgulloso de ver cómo Goku continuaba creciendo y convirtiéndose en un poderoso guerrero.

PUBLICIDAD

Un mensaje sobre el respeto y el ciclo natural

La decisión de Son Gohan de no ser resucitado no solo refleja su sabiduría y respeto por el ciclo de la vida, sino que también transmite un mensaje importante a Goku y a los demás personajes de la serie: la muerte es una parte natural de la existencia y no debe ser alterada artificialmente.

La idea del ciclo de la vida y la muerte es un tema recurrente en Dragon Ball. A lo largo de la serie, muchos personajes han muerto y algunos incluso han sido resucitados. Sin embargo, siempre se ha hecho hincapié en que la muerte es una parte inevitable de la vida y que no debe ser tomada a la ligera.

La historia de Son Gohan y su decisión de no ser resucitado sirve como un recordatorio para los fans de Dragon Ball de la importancia de respetar el ciclo natural de la vida. La muerte es una parte inevitable de la existencia, y aunque la pérdida de un ser querido puede ser dolorosa, es importante aceptar y seguir adelante.