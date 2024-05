Alerta de rendimiento: ¿Las extensiones de Chrome están saboteando tu velocidad?

Cuando se trata de mejorar el rendimiento de Google Chrome, a veces tomamos decisiones que no son las correctas. Y es que optimizar nuestra experiencia puede ser todo un desafío cuando no tenemos las herramientas necesarias . Partir por actualizar el navegador siempre será el primer consejo si notas que su rendimiento ha bajado y no sabes por qué. Pero si ese no es tu problema, entonces lo siguiente que deberías descartar es que tengas muchas pestañas abiertas, pues podrían estar consumiendo gran parte de la memoria y del procesador. También podrías considerar borrar el caché y las cookies regularmente para eliminar los datos acumulados que pueden afectar su velocidad.

Y si ninguno de estos pasos resulta, entonces llegaste al lugar indicado. Tal vez podría tratarse de un problema con las extensiones que tienes instaladas en Google Chrome , un tema que repasaremos a continuación.

¿Las extensiones de Chrome están saboteando tu velocidad?

Si llegaste hasta acá, probablemente sea porque tu navegador Chrome está funcionando más lento de lo normal, lo que podría ser a causa de alguna extensión dañina. Afortunadamente, en la actualidad es muy fácil identificar y resolver este problema.

En general las extensiones de Chrome son herramientas útiles para diversas funciones, desde mejorar la productividad hasta bloquear anuncios. No obstante, algunas de estas pueden afectar negativamente el rendimiento de tu navegador.

Un reciente estudio de DebugBear, que analizó el impacto de más de 5.000 extensiones en Chrome, reveló cómo algunas pueden incrementar significativamente los tiempos de carga. Por ejemplo, según el estudio, las extensiones VPN pueden resultar particularmente dañinas para la velocidad de Chrome , ya que redirigen el tráfico a través de un servidor intermediario, causando retrasos de hasta un segundo. Otras como Trancy AI Subtitles y Klarna Pay Later también fueron identificadas por provocar largos tiempos de carga.

¿Por qué pasa esto? Porque mientras algunas extensiones ejecutan código después de cargar la página, afectando mínimamente la velocidad, otras pueden hacer que las interacciones dentro de las páginas web se sientan más lentas , aunque no necesariamente aumenten los tiempos de carga de forma directa.

De hecho, contrario a lo que se podría pensar, la mayoría de los bloqueadores de publicidad en realidad mejoran la experiencia de navegación al reducir la cantidad de contenido que necesita cargarse, liberando así recursos del sistema.

Entonces, para aquellos que experimentan un Chrome lento y que sospechan que puede ser debido a las extensiones, DebugBear sugiere utilizar su propia extensión para identificar y solucionar los problemas causados por otras.

Se trata de una herramienta que puede mejorar significativamente el rendimiento del navegador al proporcionar un diagnóstico para gestionar las extensiones dañinas. Eliminarlas será necesario para recuperar la velocidad normal y vaya que lo agradecerás.