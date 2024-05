El último computador que diseñó Atari fue la inspiración para PlayStation 2: Esta es su historia

PlayStation 2 fue más que una simple consola de videojuegos: Se transformó en todo un fenómeno cultural que marcó una generación y revolucionó la industria de los videojuegos. Fue una consola revolucionaria que cambió la industria de los videojuegos y dejó un legado duradero en la cultura popular. Su éxito se basó en una combinación de factores, como su precio asequible, su biblioteca de juegos extensa y variada, su capacidad para reproducir películas en DVD y sus innovaciones tecnológicas.

PUBLICIDAD

No por nada, actualmente PlayStation 2 sigue siendo la consola más vendida de todos los tiempos, que no solo conquistó a los jugadores por su potencia o su catálogo de juegos, sino también por su diseño distintivo. Sin embargo, pocos saben que la idea original de esa carcasa negra con las letras azules no fue de Sony, sino de una compañía que alguna vez dominó la industria de los videojuegos: Atari.

El proyecto de Atari que nunca vio la luz

En 1992, Atari, conocida por sus icónicas consolas de 8 bits, estaba experimentando con un nuevo ordenador personal llamado Atari Falcon030. Como parte de este proyecto, se diseñó una carcasa blanca que podía colocarse tanto en horizontal como en vertical, una característica que llamó la atención de Teiyu Goto, responsable del diseño de la primera PlayStation.

Goto vio en la carcasa de Atari una oportunidad para crear una consola con un diseño innovador y funcional. Tras el lanzamiento de la primera PlayStation en 1994, Sony continuó trabajando en su sucesora, la PlayStation 2. Y fue entonces cuando Goto propuso utilizar la idea de la carcasa de Atari, con algunas modificaciones, para la nueva consola.

Atari, que ya estaba en declive, vio en este acuerdo una oportunidad para obtener ingresos y revivir, de alguna manera, su legado. Así, en 1999, las dos compañías firmaron un acuerdo para que Sony utilizara el diseño de la carcasa de la Atari Falcon030 Microbox para la PlayStation 2.

Atari Falcon 030 Microbox y PS2 Esta es la historia del último sueño de Atari para crear el PC definitivo

Un diseño con significado global

Sony no solo adoptó el diseño de la carcasa, sino que también le dio un significado especial. La combinación de una carcasa negra con el logo azul de PlayStation buscaba representar los tonos fríos del planeta Tierra en contraste con el oscuro espacio exterior, simbolizando la ambición global de la compañía.

La PlayStation 2, con su diseño icónico y su potente tecnología, se convirtió en un éxito rotundo, vendiendo más de 155 millones de unidades en todo el mundo. Y aunque la historia de la Atari Falcon030 Microbox nunca llegó a concretarse, su diseño quedó inmortalizado en una de las consolas más queridas por los gamers de todas las generaciones.