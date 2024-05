MrBeast regala hasta Chile uno de los 26 coches Tesla que sorteó por su cumpleaños

¿Es MrBeast nuestro Bill Gates del siglo XXI? El magnate cofundador de Microsoft durante los últimos años se ha enfocado fuertemente a la labores filantrópicas de la vieja escuela, con estudios de investigación, galas y otras actividades enfocadas a las buenas causas. Mientras que la popular celebridad contemporánea ha optado por una vía más práctica y que genera mucho ruido en las redes: regalando cosas carísimas. Como por ejemplo 26 coches Tesla sólo porque él cumplió años.

Es aquí donde las cosas dieron un giro inesperado para un joven afortunado, ya que la suerte le sonrió a un ingeniero constructor de Temuco, llamado Marcelo Curamil, quien se convirtió en uno de los 26 afortunados ganadores de un auto eléctrico de Tesla Motors sorteado por el famoso youtuber estadounidense.

Sucede que MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, tuvo la ocurrencia de realizar un concurso, un sorteo en específico, como una manera de celebrar que cumplió 26 años de edad. De modo que ese número le pareció ideal como base para abrir la billetera y comprar dos decenas y media de autos fabricados por Elon Musk para regalarlos entre sus fans.

La mecánica del concurso era simple: sólo había que seguir a MrBeast en sus redes sociales, dar “Me Gusta” a la publicación del sorteo en Instagram y etiquetar a dos amigos en los comentarios. Para aumentar las posibilidades de ganar, se pedía además compartir la publicación en el apartado de Stories. El punto interesante aquí es que el concurso era a nivel global, así que literalmente todo el mundo podía participar.

Entre los premios se encontraba una camioneta Cybertruck, 25 modelos Tesla Model 3, un premio en efectivo de USD $120.000 para el ganador de la pickup y USD $39.000 para el afortunado que se llevara alguno de los Model 3. El puro coche sedan en Chile cuesta cerca de CLP $39 millones.

Así reaccionó Marcelo al ganarse el Tesla de MrBeast

Con semejante cantidad de premios en el sorteo la publicación llegó casi a los 10 millones de participantes, el equivalente a una metrópoli completa. La respuesta fue abrumadora, con usuarios de todas partes del planeta.

Y entre todos ellos Marcelo Curamil, un ingeniero constructor de Temuco, terminó siendo uno de los afortunados ganadores. Al enterarse de la noticia, no pudo contener su emoción y la compartió a través de su cuenta de Instagram.

Imagen: Instagram | Marcelo Curamil es un ingeniero de Chile que terminó ganando uno de los 26 autos Tesla que regaló MrBeast por su cumpleaños 26. El coche vale una millonada.

Los colegas de ChileVisión compartieron una de las Instagram Stories de Marcelo en donde expresó su incredulidad y alegría: “¡Conch...! No puedo creer lo que está pasando en este momento. Me acabo de enterar que me gané el Tesla de MrBeast. Congratulations for me. I win the Tesla by Mr Beast”, fue lo que dijo.

Como era de esperar, la noticia se viralizó rápidamente en Chile, y las redes sociales se llenaron de felicitaciones y envidias para el campeón.